Cogra augmente de 20% son CA au premier semestre

Cogra affiche un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, en croissance de 20,2% en comparaison annuelle, dont un CA du 2e trimestre comptable à 12,7 MEUR, en progression de 23,3%.

Sur ce début de période de chauffe, dans un environnement de marché normalisé, Cogra a réduit efficacement ses stocks constitués les exercices précédents, tout en pilotant ses outils de production pour répondre à la demande tout au long de l'hiver.



"La dynamique témoigne du retour aux bonnes performances historiques de Cogra et des relations solides établies auprès de sa clientèle diversifiée", estime le producteur de granulés de bois au sujet de sa performance semestrielle.



Avec la normalisation du marché, Cogra affirme aborder l'exercice sur des bases assainies. Fort de son modèle intégré, il entend renouer dès 2025-26 "avec une croissance rentable et une trajectoire de création de valeur durable".