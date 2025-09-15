Cogra essuie une perte nette sur l'exercice 2024-25

Cogra publie une perte nette de -4,7 millions d'euros au titre de son exercice clos fin juin 2025, à comparer à un bénéfice de +0,6 MEUR pour l'exercice précédent, ainsi qu'un EBITDA de -1,5 MEUR après +4,1 MEUR en 2023-24.



Pour rappel, le chiffre d'affaires annuel du fournisseur de granulés de bois a diminué de 12% à 34,3 MEUR, au terme d'un exercice de transition traduisant 'la poursuite de l'ajustement du marché', avec une déstockage généralisé et des pressions tarifaires.



Jugeant l'orientation tarifaire désormais plus favorable, combinée à une meilleure utilisation des capacités de production et à une structure de coûts maitrisée, Cogra entend renouer avec la croissance et la profitabilité en 2025-26.