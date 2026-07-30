L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 8,9 millions d'euros, en hausse de 3,2% par rapport au premier semestre 2025.

- Les ventes de sous-traitance progressent de 10,7% à 7,7 millions d'euros, représentant 86% du chiffre d'affaires total.

- Les ventes packagées diminuent de 27,4% à 1,2 million d'euros, soit 14% du chiffre d'affaires.



Au premier semestre 2026, COIL a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,9 millions d'euros, en progression de 3,2% par rapport à la même période en 2025. Cette augmentation reflète la montée en puissance des activités de sous-traitance, qui ont atteint 7,7 millions d'euros, soit une hausse de 10,7% et représentent 86% du chiffre d'affaires total.



Dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, la volatilité des prix de l'aluminium et des matières premières a perduré. Les distributeurs de métaux ont adopté une approche prudente dans leurs achats, tandis que certains clients ont différé leurs décisions d'investissement, entraînant des décalages dans les prises de commandes.



Les ventes packagées, qui correspondent à la fourniture d'aluminium anodisé en continu directement au client final, ont diminué de 27,4% à 1,2 million d'euros, représentant 14% du chiffre d'affaires. Cette activité reste concentrée sur des applications stratégiques telles que les fabricants de panneaux composites en aluminium et les projets architecturaux à forte valeur ajoutée.



Pour le second semestre 2026, COIL prévoit un niveau d'activité globalement comparable à celui du premier semestre. Toutefois, en raison d'une base de comparaison plus élevée au second semestre 2025, la société estime que le chiffre d'affaires annuel 2026 pourrait être inférieur à celui de 2025. La société poursuit l'optimisation de ses frais de structure et le développement de son activité de sous-traitance en partenariat avec les principaux laminoirs européens.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Coil : COIL : Chiffre d'affaires du premier semestre 2026 | Zonebourse



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