Coil est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®. L'anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l'aluminium une couche d'oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L'anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium : elle conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L'aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d'applications : architecture, design, industries ou automobile. Coil déploie un modèle industriel créateur de valeur en s'appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l'expertise de ses équipes.