Coil annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 1,3 million d'euros, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants de la société.

Le spécialiste de l'anodisation en continu de l'aluminium explique que l'opération s'inscrit dans un contexte marqué par une contraction significative de l'activité et des tensions persistantes sur la trésorerie.

Cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de Coil, à sécuriser la continuité d'exploitation et à stabiliser l'actionnariat autour d'investisseurs de référence engagés à long terme.

Elle se traduit par l'émission de 2 600 000 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 0,50 euro. Elles porteront les mêmes droits que les actions existantes et donneront droit aux dividendes et distributions pour l'exercice en cours.