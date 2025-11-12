Coinbase a officialisé le transfert de son siège d’incorporation du Delaware vers le Texas, rejoignant ainsi Tesla et SpaceX, qui ont déjà effectué cette transition sous l’impulsion d’Elon Musk. Dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a critiqué l’imprévisibilité récente des décisions judiciaires dans le Delaware, estimant que l’État ne garantit plus la stabilité juridique autrefois recherchée par les entreprises.

Ce changement s’inscrit dans un mouvement plus large, suivi également par Dropbox, TripAdvisor ou encore le fonds Andreessen Horowitz. Ce dernier, tout comme Coinbase, fait actuellement face à une plainte dans le Delaware liée à l’introduction en Bourse de la plateforme crypto en 2021. La décision d’un juge de cet État d’annuler le plan de rémunération de 56 milliards de dollars d’Elon Musk chez Tesla en janvier 2024 a catalysé une remise en question du statut du Delaware comme juridiction de référence pour les entreprises.

Le Texas apparaît désormais comme une alternative attractive, notamment grâce à une nouvelle loi qui limite les poursuites d’actionnaires contre les dirigeants pour manquement au devoir fiduciaire. Ce réalignement juridique intervient dans un contexte plus large de repositionnement stratégique et politique de Coinbase, dont le PDG Brian Armstrong soutient financièrement la campagne présidentielle de Donald Trump, aux côtés d’Elon Musk.