Coinbase s’apprête à dévoiler un marché de prédiction intégré, développé avec Kalshi, plateforme spécialisée dans les contrats d’événements, selon des informations relayées par CNBC. L’annonce pourrait intervenir dès le 17 décembre, lors de l’événement "Coinbase System Update". Ce projet stratégique marque une nouvelle étape pour Coinbase, qui cherche à diversifier son offre face à un essoufflement du marché des crypto-actifs.

Le nouveau service permettra aux utilisateurs de parier sur des événements réels via des event contracts, élargissant ainsi la vision de Coinbase en tant qu’"exchange universelle", mêlant cryptomonnaies, actions tokenisées et produits prédictifs. La rumeur d’un tel lancement circule depuis novembre, appuyée par une capture d’écran du tableau de bord présumé, partagée par la chercheuse Jane Manchun Wong. The Information et Bloomberg ont depuis confirmé l’existence du projet, évoquant également l’arrivée possible d’une offre d’actions tokenisées lors du même événement.

Coinbase n’a pas encore commenté officiellement, mais ce lancement s’inscrit dans une stratégie définie par le PDG Brian Armstrong, qui vise à faire de l’entreprise une plateforme de services financiers globale d’ici dix ans. Dans un contexte de volatilité accrue sur le marché crypto, avec un Bitcoin tombé à 85 000 dollars début décembre et une action Coinbase en baisse de 16% sur trois mois, l’initiative reflète une volonté d’adaptation. Ce partenariat représente aussi une avancée pour Kalshi, déjà partenaire de Robinhood, qui cherche à étendre ses contrats d’événements à un maximum de plateformes réglementées.