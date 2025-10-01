Un juge fédéral du New Jersey a autorisé une action en justice limitée contre Coinbase, accusée par ses actionnaires d’avoir dissimulé des risques réglementaires et financiers majeurs. La plainte vise notamment les déclarations de dirigeants laissant entendre qu’une procédure de la SEC était peu probable, et minimisant la possibilité de pertes d’actifs clients en cas de faillite.

Le juge Brian Martinotti a rejeté les demandes fondées sur des déclarations collectives, comme certains communiqués de presse, mais a maintenu celles attribuées à des responsables identifiés. "Lorsqu’une individualisation suffisante des faits est fournie pour chaque défendeur, les réclamations doivent être maintenues", a-t-il souligné dans sa décision de 59 pages.

L’action collective est menée par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden et concerne les actionnaires ayant détenu des titres entre avril 2021 et juin 2023. Cette période inclut la chute du titre de 12% après l’annonce de poursuites de la SEC en juin 2023, et celle de 26% en mai 2022 après l’ajout de nouvelles mentions de risques dans les documents réglementaires. La SEC a clos sa procédure contre Coinbase en février, dans un climat de dérégulation accrue des cryptomonnaies.