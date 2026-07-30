Coinbase se diversifie à toute vitesse, mais reste prisonnier du cycle crypto

Coinbase recule d'environ 5% dans les échanges électroniques après un deuxième trimestre qui souligne les limites de sa diversification face à un marché des cryptomonnaies déprimé.

La principale plateforme américaine cotée d'échange et de services sur actifs numériques a généré 1,22 MdUSD de revenus, en baisse de 14% sur un trimestre et sous les 1,30 MdUSD attendus, tandis que l'EBITDA ajusté a chuté de 31% à 208 MUSD, loin des 327 MUSD anticipés par le consensus compilé par le groupe. La perte nette atteint 359 MUSD.



Cette contre-performance financière contraste toutefois avec une dynamique opérationnelle plus favorable, puisque Coinbase continue de gagner du terrain dans un marché en contraction. Sa part des volumes mondiaux de trading crypto a atteint un record de 10,3%, contre 9,1% au trimestre précédent, tandis que les revenus issus des marchés prédictifs ont plus que doublé et que les volumes de produits dérivés sont restés stables malgré un recul de 12% du marché. Les encours moyens d'USDC détenus dans l'écosystème Coinbase ont également progressé de 44% sur un an, à 20 MdsUSD.



La faiblesse se situe surtout dans la monétisation de cette croissance, alors que les revenus d'abonnements et services ont reculé à 555 MUSD, sous la fourchette de 565 à 645 MUSD initialement visée, et que Coinbase n'attend plus que 500 à 580 MUSD au troisième trimestre. Les économies liées à la réduction d'environ 14% des effectifs amortissent le choc, mais elles ne suffisent pas encore à compenser le recul de l'activité.