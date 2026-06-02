Colas (Bouygues) boucle l'acquisition des activités de Frauenrath en Allemagne
Conformément au protocole d'accord signé le 19 mars, et après l'approbation de l'opération par les autorités de la concurrence, Colas indique avoir finalisé, en date du 29 mai, l'acquisition des activités de construction routière et de recyclage du groupe Frauenrath.
Les activités en question constituent la première acquisition routière dans le pays pour la filiale de Bouygues spécialisée dans la construction, l'entretien des infrastructures de transport et les aménagements urbains.
Les activités de construction et de recyclage de Frauenrath (construction routière, aménagement urbain, économie circulaire) emploient environ 420 collaborateurs répartis sur les sites de Heinsberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et de Großröhrsdorf (Saxe), et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 150 MEUR (2025).
Cette nouvelle acquisition, après celle réalisée par Colas Rail à l'été 2022 du groupe Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires, permet à Colas de "disposer de solides implantations au coeur de l'Europe et de la 3e puissance économique mondiale".
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,7% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,2% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,9% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (4,9% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (32,7% ; Equans) ;
- télécommunications (14,2% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,8%), Union européenne (14,6%), Europe (14,1%), Amérique du Nord (12,1%), Asie-Pacifique (5,2%), Afrique (2,9%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.