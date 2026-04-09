Colas (Bouygues) décroche un contrat routier de 93 MEUR en Finlande

Colas annonce, via sa filiale finlandaise Destia, avoir remporté un contrat d'environ 93 millions d'euros pour la rénovation de la route nationale 15 entre Rantahaka et Kouvola, en Finlande.

Les travaux, attribués par l'Agence finlandaise des infrastructures de transport, débuteront à l'automne 2026 pour une livraison fin 2029.



Cet axe stratégique pour le transport industriel et portuaire souffre de congestion et de limites de capacité. Le projet prévoit notamment la création de voies de dépassement avec séparateur central, la modification du tracé sur environ 8 km et le réaménagement des principaux carrefours.



Le chantier inclut également la construction d'un échangeur, des intersections réaménagées, une route parallèle partielle ainsi que des aménagements pour les mobilités douces et la sécurité (éclairage, protections acoustiques, passages pour la faune).