Colas, TotalEnergies et Volvo et Volvo Trucks ont signé un partenariat pour accélérer la transition énergétique des activités de construction et accompagner la décarbonation des chantiers urbains.
Parmi les premiers projets figure une expérimentation sur des chantiers de la région lyonnaise, avec un dispositif mobile de recharge électrique conçu pour répondre aux usages concrets et spécifiques du milieu urbain.
Cette solution permettra d'alimenter les engins et véhicules électriques tout en limitant le recours aux groupes électrogènes thermiques.
TotalEnergies mettra à profit son expertise dans la fourniture d'énergie bas carbone et dans la livraison au plus près des sites d'intervention de Colas, afin d'optimiser la disponibilité de l'énergie en milieu urbain.
Les entités Volvo apporteront leur savoir-faire en matière de véhicules et d'engins de construction électriques et connectés, tandis que Colas mobilisera son expérience d'opérateur de chantiers.
" En réunissant Colas, TotalEnergies, Volvo CE et Volvo Trucks autour de solutions de recharge mobile et d'engins électriques, ce partenariat marque une nouvelle étape dans la décarbonation des chantiers urbains et s'inscrit dans la feuille de route bas carbone de Colas ", a déclaré Eric Plouzennec, directeur de la Performance des équipements du groupe Colas.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,7% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,2% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,9% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (4,9% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (32,7% ; Equans) ;
- télécommunications (14,2% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,8%), Union européenne (14,6%), Europe (14,1%), Amérique du Nord (12,1%), Asie-Pacifique (5,2%), Afrique (2,9%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.