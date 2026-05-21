Colas, TotalEnergies et Volvo signent un partenariat pour accompagner la décarbonation des chantiers urbains

Colas, TotalEnergies et Volvo et Volvo Trucks ont signé un partenariat pour accélérer la transition énergétique des activités de construction et accompagner la décarbonation des chantiers urbains.



Parmi les premiers projets figure une expérimentation sur des chantiers de la région lyonnaise, avec un dispositif mobile de recharge électrique conçu pour répondre aux usages concrets et spécifiques du milieu urbain.



Cette solution permettra d'alimenter les engins et véhicules électriques tout en limitant le recours aux groupes électrogènes thermiques.



TotalEnergies mettra à profit son expertise dans la fourniture d'énergie bas carbone et dans la livraison au plus près des sites d'intervention de Colas, afin d'optimiser la disponibilité de l'énergie en milieu urbain.



Les entités Volvo apporteront leur savoir-faire en matière de véhicules et d'engins de construction électriques et connectés, tandis que Colas mobilisera son expérience d'opérateur de chantiers.



" En réunissant Colas, TotalEnergies, Volvo CE et Volvo Trucks autour de solutions de recharge mobile et d'engins électriques, ce partenariat marque une nouvelle étape dans la décarbonation des chantiers urbains et s'inscrit dans la feuille de route bas carbone de Colas ", a déclaré Eric Plouzennec, directeur de la Performance des équipements du groupe Colas.