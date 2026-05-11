Colas va poursuivre le projet de tramway de Vantaa en Finlande
Colas, division de Bouygues, annonce que sa filiale finlandaise Destia a signé le contrat de la 2e phase du projet de tramway de Vantaa dans le cadre de l'alliance chargée de sa construction, un contrat représentant un montant d'environ 200 MEUR pour la société.
La valeur totale du projet (phases 1 et 2) est estimée à environ 750 MEUR, avec une part globale d'environ 433 MEUR pour Destia. La 1ère phase, engagée en novembre 2025, avait marqué le lancement des travaux.
D'une durée prévisionnelle de 4 ans, le projet est porté par Vantaa, 4e ville de Finlande, avec la participation des Services environnementaux de la région d'Helsinki (HSY) et de Capital Region Urban Transport Ltd, représentant la Ville d'Helsinki.
Ce 2e contrat porte sur la construction du dernier tronçon du tramway (12 kilomètres) de la ligne ouest à construire à Vantaa, ainsi que des travaux sur les réseaux de services publics et d'électrification. L'exploitation du tramway débutera fin 2029.
Le rythme des travaux s'intensifiera au printemps et à l'été, avec la poursuite d'ouvrages complexes et des adaptations temporaires de la circulation afin de permettre l'aménagement de la plateforme du tramway et de l'espace public.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,7% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,2% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,9% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (4,9% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (32,7% ; Equans) ;
- télécommunications (14,2% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,8%), Union européenne (14,6%), Europe (14,1%), Amérique du Nord (12,1%), Asie-Pacifique (5,2%), Afrique (2,9%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.