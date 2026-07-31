Colgate-Palmolive relève ses objectifs de profits annuels
A l'occasion de sa publication au titre du 2e trimestre 2026, Colgate-Palmolive annonce tabler désormais sur un BPA ajusté (non-GAAP) en croissance à un chiffre moyen pour l'ensemble de l'année, contre une croissance à un chiffre faible ou moyen précédemment.
Le groupe de produits d'hygiène corporelle anticipe également une marge brute ajustée globalement stable en 2026, contre une baisse prévue auparavant, pour des ventes toujours attendues en croissance de 2% à 6%, dont une progression organique de 1% à 4%.
Au titre du trimestre écoulé, Colgate-Palmolive fait part d'un BPA ajusté ("des activités de base") en hausse de 8% à 0,99 USD, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 0,96 USD. Le groupe affiche également une marge brute ajustée en amélioration de 140 points de base, à 61,5%.
Ses revenus se sont établis en hausse de 4,9% à 5,36 MdsUSD. En organique, les ventes du groupe ont progressé de 2,4%, le recul de 3% en Amérique du Nord ayant été compensé par la croissance enregistrée dans les autres régions, en particulier en Amérique latine (+5,3%) et en Asie-Pacifique (+5,2%).
"Nous avons obtenu ces résultats solides tout en continuant à investir dans la santé à long terme de notre entreprise, avec une augmentation de 15% des dépenses publicitaires ce trimestre", souligne le CEO Noel Wallace, qui s'attend à ce que les conditions de marché demeurent volatiles jusqu'à la fin de 2026.
M. Noel R. Wallace est président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Colgate-Palmolive Co. Il siège au conseil d'administration de Project Sunshine, Inc. et de The Consumer Goods Forum. M. Wallace était auparavant employé en tant que directeur indépendant par Kellogg Co. Il a également siégé au conseil d'administration de l'American Cleaning Institute. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université A&M du Texas.
Colgate-Palmolive Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien. Le groupe produit et vend également des aliments pour animaux de compagnie (chiens et chats). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène et d'entretien (77,4%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marque Colgate), de soin du corps (savons, gels douche, shampooings, démêleurs, déodorants, produits de rasage, etc. ; Palmolive, Speed Stick, Softsoap, etc.), d'entretien de la maison et de soin du linge (liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, eau de javel, etc. ; Palmolive, Ajax, Soupline, Suavitel, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (25,7%), Amérique latine (30,3%), Asie-Pacifique (18,8%), Europe (17,8%), Afrique et Eurasie (7,4%) ;
- aliments pour chiens et chats (22,6% ; Hill's) : n° 1 mondial.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.