Colgate-Palmolive relève ses objectifs de profits annuels

A l'occasion de sa publication au titre du 2e trimestre 2026, Colgate-Palmolive annonce tabler désormais sur un BPA ajusté (non-GAAP) en croissance à un chiffre moyen pour l'ensemble de l'année, contre une croissance à un chiffre faible ou moyen précédemment.

Le groupe de produits d'hygiène corporelle anticipe également une marge brute ajustée globalement stable en 2026, contre une baisse prévue auparavant, pour des ventes toujours attendues en croissance de 2% à 6%, dont une progression organique de 1% à 4%.



Au titre du trimestre écoulé, Colgate-Palmolive fait part d'un BPA ajusté ("des activités de base") en hausse de 8% à 0,99 USD, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 0,96 USD. Le groupe affiche également une marge brute ajustée en amélioration de 140 points de base, à 61,5%.



Ses revenus se sont établis en hausse de 4,9% à 5,36 MdsUSD. En organique, les ventes du groupe ont progressé de 2,4%, le recul de 3% en Amérique du Nord ayant été compensé par la croissance enregistrée dans les autres régions, en particulier en Amérique latine (+5,3%) et en Asie-Pacifique (+5,2%).



"Nous avons obtenu ces résultats solides tout en continuant à investir dans la santé à long terme de notre entreprise, avec une augmentation de 15% des dépenses publicitaires ce trimestre", souligne le CEO Noel Wallace, qui s'attend à ce que les conditions de marché demeurent volatiles jusqu'à la fin de 2026.