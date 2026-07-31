Le groupe de produits d'hygiène corporelle anticipe également une marge brute ajustée globalement stable en 2026, contre une baisse prévue auparavant, pour des ventes toujours attendues en croissance de 2% à 6%, dont une progression organique de 1% à 4%.

Au titre du trimestre écoulé, Colgate-Palmolive fait part d'un BPA ajusté ("des activités de base") en hausse de 8% à 0,99 USD, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 0,96 USD. Le groupe affiche également une marge brute ajustée en amélioration de 140 points de base, à 61,5%.

Ses revenus se sont établis en hausse de 4,9% à 5,36 MdsUSD. En organique, les ventes du groupe ont progressé de 2,4%, le recul de 3% en Amérique du Nord ayant été compensé par la croissance enregistrée dans les autres régions, en particulier en Amérique latine (+5,3%) et en Asie-Pacifique (+5,2%).

"Nous avons obtenu ces résultats solides tout en continuant à investir dans la santé à long terme de notre entreprise, avec une augmentation de 15% des dépenses publicitaires ce trimestre", souligne le CEO Noel Wallace, qui s'attend à ce que les conditions de marché demeurent volatiles jusqu'à la fin de 2026.