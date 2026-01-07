Colgate-Palmolive surperforme à Wall Street, Piper Sandler en soutien

Colgate-Palmolive s'inscrit en hausse mercredi matin à la Bourse de New York dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Piper Sandler, qui sont passés à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours rehaussé à 88 dollars.

Si le broker juge que les performances du fabricant de produits de grande consommation ont été un peu faibles au 4ème trimestre 2025, surtout aux Etats-Unis, il estime que la croissance pourrait s'accélérer l'année prochaine, avec des signes positifs déjà visibles selon lui du côté des marchés émergents.



De son point de vue, les problèmes actuels du groupe semblent déjà pris en compte dans les cours, ce qui implique que l'action pourrait devenir intéressante si l'amélioration de l'activité venait à se confirmer, sachant que les objectifs communiqués pour 2026 sont jugés prudents et réalisables.



Soulignant que l'entreprise dépend désormais moins du consommateur américain (qui représente environ 33% des ventes) pour afficher un positionnement renforcé sur les marchés émergents (environ 45% des ventes), ce qui constitue d'après lui un point positif, Piper Sandler note que le groupe devrait bénéficier d'effets devises favorables, ainsi que de la modération de l'inflation.



Peu avant 11h00 (heure de New York), le titre progressait de 0,9%, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice S&P 500, mais accuse encore un repli de 10% sur les 12 mois écoulés.