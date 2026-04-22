Colliers International Group Inc évolue d'une société immobilière axée sur les transactions vers une plateforme de services professionnels diversifiée. Elle s'appuie désormais sur l'ingénierie, le conseil et la gestion d'actifs pour renforcer sa résilience, atténuer la cyclicité et s'aligner sur les tendances de long terme des infrastructures et des capitaux.

L'immobilier tertiaire mondial et les services professionnels opèrent une mutation profonde axée sur la résilience. Selon les estimations du Forum Économique Mondial et du FMI, les investissements mondiaux dans les infrastructures dépassent 3 700 milliards de dollars par an, tandis que l'adoption de l'IA dans la gestion d'actifs croît à un TCAC de plus de 20 %. La reprise demeure hétérogène, favorisant les plateformes agiles et diversifiées.

Dans ce contexte, Colliers se positionne au-delà du courtage traditionnel. Le secteur connaît une reprise à deux vitesses : la logistique de premier plan, les infrastructures et les actifs numériques surperforment, tandis que le commerce de détail secondaire et les bureaux font face à une obsolescence structurelle. Les firmes de services professionnels se livrent une concurrence accrue sur le terrain de la technologie, de la profondeur du conseil et de l'alignement des capitaux.

Colliers opère en tant que société de services professionnels et de gestion d'investissements diversifiée à l'échelle mondiale, en partenariat avec des propriétaires, des occupants et des investisseurs. Sa plateforme s'articule autour de trois segments clés : les services immobiliers commerciaux, l'ingénierie et la gestion d'actifs, permettant au groupe d'offrir des solutions intégrées sur l'ensemble du cycle de vie des actifs plutôt qu'une simple exécution transactionnelle.

Suite à l'acquisition d'Ayesa — un cabinet de conseil mondial en ingénierie et technologie basé en Espagne et spécialisé dans les transports, l'eau, l'énergie et les infrastructures numériques — Colliers a intégré la catégorie des leaders de l'ingénierie, portant ses effectifs dans ce domaine à plus de 13 000 professionnels. Ce virage stratégique oriente les résultats vers des services techniques récurrents à haute valeur ajoutée, moins exposés aux cycles des taux d'intérêt. Plus de 70 % des revenus proviennent désormais du conseil et d'activités peu intensives en capital ("asset-light").

Le modèle opérationnel du groupe favorise la résilience face à la volatilité des marchés. Sa présence dans le classement IAOP Global 100 pour la 20e année consécutive souligne sa régularité opérationnelle. En réduisant sa dépendance aux transactions de courtage et en développant ses capacités de conseil, de conception et de gestion, Colliers a réussi à décorréler sa croissance des volumes de transactions cycliques.

Pour l'avenir, Colliers favorise la mobilité mondiale des capitaux tout en développant ses plateformes de conseil en Europe et en Asie-Pacifique. Un récent financement par obligations de premier rang renforce son bilan en vue d'une consolidation sélective sur les marchés fragmentés des services techniques. Dans le cadre de son plan "Strategy 2028", le groupe ambitionne de doubler la taille de ses pôles ingénierie et gestion d'actifs, à fortes marges.

Une croissance structurée

Pour l'exercice 2025, Colliers a publié un chiffre d'affaires consolidé d'environ 5,6 milliards de dollars, soit une croissance de 15 % sur un an, portée principalement par l'expansion continue de l'ingénierie, des services liés aux infrastructures et des mandats de conseil résilients. La société a bénéficié de sa diversification au-delà du courtage traditionnel, les revenus récurrents et contractuels compensant l'activité irrégulière des marchés de capitaux.

L'EBITDA ajusté a progressé de 14 % sur un an pour atteindre 732,5 millions de dollars, soutenu par le levier opérationnel, une gestion rigoureuse des coûts et une part accrue de revenus récurrents "asset-light". Cette stabilité des marges reflète l'accent stratégique mis par Colliers sur les services techniques, la gestion d'actifs et le conseil professionnel, moins sensibles aux cycles transactionnels.

Le BPA ajusté a augmenté de 14 % à 6,58 dollars, soulignant la résilience des résultats sous-jacents après exclusion des éléments non récurrents et des effets de change. L'ingénierie et les services techniques sont restés le principal moteur de croissance, la gestion d'actifs a continué d'accroître ses encours sous gestion générateurs de commissions, et un carnet de commandes croissant en ingénierie a amélioré la visibilité des résultats tout en réduisant la dépendance à la reprise transactionnelle.

L'avis des analystes

Le cours de l'action Colliers a progressé de 2,2 % au cours de l'année écoulée, portant sa capitalisation boursière à environ 6,0 milliards de dollars. Le titre se négocie actuellement sur un multiple de P/E pour l'exercice 2026 de 33,5x, nettement en dessous de sa moyenne sur deux ans de 57,5x, reflétant un environnement de valorisation plus prudent alors que les investisseurs intègrent une normalisation des résultats et une croissance transactionnelle moindre.

Le sentiment des analystes reste globalement constructif mais sélectif. L'objectif de cours consensuel de 162,1 dollars implique un potentiel de hausse de 40,2 % par rapport aux niveaux actuels. La valorisation la plus optimiste, à 185,0 dollars, suggère une hausse potentielle de 60,1 %. Sur les 13 analystes suivant Colliers, neuf recommandent l'achat ("Buy") et quatre sont à l'entretien ("Hold").

Profil de risque

Colliers est confronté aux risques d'une faiblesse prolongée des marchés transactionnels mondiaux, ce qui peut peser sur le courtage et les activités de marchés de capitaux. La complexité croissante de l'intégration des acquisitions augmente les défis d'exécution et d'alignement culturel. L'exposition aux projets d'infrastructure et au secteur public introduit un risque réglementaire et de financement. Enfin, la diversification géographique accentue la sensibilité aux fluctuations monétaires, à l'incertitude politique et à une reprise économique inégale, pouvant affecter les marges et la visibilité des résultats.