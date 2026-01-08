Parmi les investissements alternatifs qui séduisent un nombre croissant d'adeptes, les cartes à collectionner occupent désormais une place de choix. Pokémon, Magic, NBA, NFL ou encore Yu-Gi-Oh : la demande explose, les collectionneurs se multiplient et le marché secondaire atteint parfois des niveaux vertigineux.

Dans cette nouvelle mini-série, la rédaction de Zonebourse vous propose une plongée dans un investissement alternatif aussi ludique qu’atypique. Et pour commencer, difficile d’ignorer l’engouement autour des cartes à collectionner, alors que la frénésie Pokémon n’a jamais semblé aussi forte.

Quand la rareté a toujours été de mise

Magic est la première série de cartes à collectionner à avoir pris une énorme valeur avec le temps. Parmi les cartes de l'édition fondatrice de 1993, le célèbre Black Lotus (Lotus Noir) est devenu un symbole, aussi bien pour les collectionneurs avertis que pour le grand public. Considérée comme l’une des premières cartes à avoir véritablement pris de la valeur avec le temps, certaines éditions se vendent désormais à plusieurs millions de dollars. Ensuite, la fièvre de la collection a fait grimper les prix dans de nombreuses passions et les très anciennes cartes de sports, déjà très répandues aux Etats-Unis dans les années 1900.

Ces dernières années, ce sont toutefois les cartes Pokémon qui ont attiré la lumière des projecteurs. Boutiques spécialisées, revente de cartes rares à l’unité, produits vintage encore scellés et mêmes certaines sorties récentes : partout dans le monde, l’écosystème s’est structuré. Le prix d’une carte dépend de nombreux critères, notamment la rareté, la popularité du Pokémon représenté, le design ou encore la demande liée à une collection spécifique.

Une véritable bourse des cartes

Si les cartes les plus prisées s’arrachent désormais lors de ventes aux enchères spécialisées, il existe aussi des plateformes permettant de suivre leur cote en temps réel. Le site Cardmarket fonctionne ainsi comme une véritable bourse des cartes : on peut y consulter le graphique des dernières ventes, suivre les variations de prix ou encore mettre en vente ses propres exemplaires.

Dans cette quête de perfection chère aux collectionneurs, des acteurs spécialisés se sont imposés dans l’authentification et l’évaluation des cartes. PSACard, référence mondiale en la matière, reçoit les cartes, les examine minutieusement, puis leur attribue une note censée refléter leur état. Une carte parfaite obtient la note PSA 10 ; la présence d’un défaut de conception, d’un impact ou d’une pliure fait progressivement baisser cette note. Sans surprise, cette évaluation influence fortement la valeur d’une carte sur le marché secondaire.

Des performances qui ne se font pas sans concession

Pour les amateurs de chiffre, les cartes Pokémon ont enregistré un rendement cumulé d’environ 3 821 % depuis 2004, selon un indice établi par la société d’analyse Card Ladder, qui a suivi la valeur des cartes à collectionner jusqu’en août 2025. Ce résultat dépasse largement la hausse de 483 % enregistrée par le S&P 500 sur la même période. Meta Platforms, l’une des “Sept Magnifiques”, a grimpé d’environ 1 844 % depuis son introduction en Bourse en 2012.

Toutefois, comparer ces deux mondes exige une grande prudence. Contrairement aux actions, qui représentent des parts d’entreprises générant des bénéfices et des dividendes, les cartes de collection sont des actifs "stériles" ne reposant sur aucune réalité économique tangible autre que la rareté et la nostalgie. De plus, la performance affichée par ces indices masque une réalité plus complexe : une illiquidité importante, des frais de transaction potentiellement élevés et une volatilité importante. Si le S&P 500 offre une propriété standardisée, le marché des cartes reste un terrain spéculatif où le rendement réel est souvent bien plus difficile à capturer que ne le suggèrent les graphiques.

Une activité en explosion

L’achat de produits scellés, l’ouverture puis la revente à l’unité des cartes les plus rares est devenu pour certains un véritable business, tandis que la multiplication des boutiques spécialisées témoigne de l’essor d’un marché désormais solidement installé. Entre passion et investissement, la collection de cartes prouve depuis plus de vingt ans qu’une demande importante persiste dans cet univers.