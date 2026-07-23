Comcast dépasse les attentes au 2e trimestre

Comcast publie un BPA en baisse de 16,7% à 1,04 USD au titre du 2e trimestre 2026, un niveau toutefois supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 0,96 USD, ainsi qu'un EBITDA ajusté en retrait de 13,4% à 8,9 MdsUSD (-5,3% en pro forma).

A 29,94 MdsUSD, les revenus du câblo-opérateur et groupe de divertissement se sont tassés de 1,2%, mais ont augmenté de 4,7% en pro forma (c'est-à-dire en tenant compte de la scission de Versant, finalisée en tout début d'année).



"Au sein de la division Connectivité et Plateformes, notre virage stratégique dans le domaine du haut débit porte ses fruits, et nous constatons que cette dynamique s'étend à l'ensemble de notre portefeuille de connectivité", soulignent les co-CEOs Brian L. Roberts et Mike Cavanagh.



Ils revendiquent leur meilleur trimestre historique dans le segment mobile, dépassant le cap des 10 millions de lignes au total, avec un taux de pénétration qui reste inférieur à 7% du marché adressable de Comcast dans sa zone de couverture, lui offrant "une marge de progression considérable".



Concernant la division "Contenu et Expériences", Peacock a atteint la rentabilité pour la première fois et les studios ont maintenu un niveau de performance élevé, couronné par le succès récent de "The Odyssey", mais un certain ralentissement à court terme a été observé dans les parcs à thème, selon les dirigeants.



"À l'échelle de l'entreprise, nous avons généré 4,6 MdsUSD de free cash-flow, reversé 2,1 MdsUSD aux actionnaires et annoncé notre intention de séparer NBCUniversal et Sky, une étape importante vers la création de deux entreprises spécialisées", rappellent-ils enfin.