Comcast publie un BPA en baisse de 16,7% à 1,04 USD au titre du 2e trimestre 2026, un niveau toutefois supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 0,96 USD, ainsi qu'un EBITDA ajusté en retrait de 13,4% à 8,9 MdsUSD (-5,3% en pro forma).
A 29,94 MdsUSD, les revenus du câblo-opérateur et groupe de divertissement se sont tassés de 1,2%, mais ont augmenté de 4,7% en pro forma (c'est-à-dire en tenant compte de la scission de Versant, finalisée en tout début d'année).
"Au sein de la division Connectivité et Plateformes, notre virage stratégique dans le domaine du haut débit porte ses fruits, et nous constatons que cette dynamique s'étend à l'ensemble de notre portefeuille de connectivité", soulignent les co-CEOs Brian L. Roberts et Mike Cavanagh.
Ils revendiquent leur meilleur trimestre historique dans le segment mobile, dépassant le cap des 10 millions de lignes au total, avec un taux de pénétration qui reste inférieur à 7% du marché adressable de Comcast dans sa zone de couverture, lui offrant "une marge de progression considérable".
Concernant la division "Contenu et Expériences", Peacock a atteint la rentabilité pour la première fois et les studios ont maintenu un niveau de performance élevé, couronné par le succès récent de "The Odyssey", mais un certain ralentissement à court terme a été observé dans les parcs à thème, selon les dirigeants.
"À l'échelle de l'entreprise, nous avons généré 4,6 MdsUSD de free cash-flow, reversé 2,1 MdsUSD aux actionnaires et annoncé notre intention de séparer NBCUniversal et Sky, une étape importante vers la création de deux entreprises spécialisées", rappellent-ils enfin.
Comcast Corporation figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications par câble américains. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services par câble (81,7%) : prestations d'accès aux vidéos et aux chaînes de télévision, prestations d'accès à Internet (n° 1 américain) et de téléphonie ;
- production et distribution de contenus (8,5%) : programmes de divertissement, programmes sportifs, etc. ;
- exploitation de parcs à thèmes (7,5%) ;
- autres (2,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,9%), Royaume-Uni (12,3%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.