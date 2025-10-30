Comcast a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, avec un chiffre d’affaires de 31,2 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 1,12 dollar, tous deux au-dessus du consensus. Pourtant, l’action recule de près de 5% à l'ouverture de Wall Street, les investisseurs réagissant négativement aux signaux de faiblesse persistante dans l’activité haut débit, pourtant pilier stratégique du groupe. Sur le trimestre clos le 30 septembre, Comcast a perdu 104.000 abonnés Internet aux États-Unis, quatrième trimestre consécutif de stagnation ou de baisse de sa base, qui reste à 31,4 millions de foyers.

Face à une concurrence accrue, notamment des offres 5G, la direction prévoit une pression continue sur la rentabilité du haut débit et n’anticipe pas de progression de l’ARPU à court terme. Steve Croney, nouveau responsable de la division "connectivité et plateformes", aura pour mission de relancer la dynamique dans ce secteur. Parallèlement, le groupe prévoit de transférer ses chaînes câblées dans une nouvelle entité, Versant, d’ici fin 2025, pour recentrer ses efforts sur les activités de connectivité.

Malgré les difficultés sur le haut débit et la perte de 257.000 abonnés TV, d’autres segments affichent des performances positives : 414.000 lignes mobiles ont été ajoutées, et la division parcs à thème a vu son chiffre d’affaires grimper de 19%. Du côté des médias, NBCUniversal accuse une baisse de 20% des revenus, mais progresse de 4% hors effet des JO, et améliore l’EBITDA grâce à Peacock, dont les pertes se réduisent. Le groupe mise sur l’arrivée de la NBA pour relancer sa plateforme de streaming, dans un contexte où la diversification devient clé face à l’érosion de ses segments historiques.