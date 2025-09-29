Comcast a annoncé lundi la nomination de Mike Cavanagh comme co-directeur général aux côtés de Brian Roberts, en poste depuis plusieurs décennies. Cette gouvernance partagée prendra effet en janvier 2026, date à laquelle Cavanagh intégrera également le conseil d’administration. Actuellement président du groupe, il était depuis plusieurs années pressenti comme le successeur désigné de Roberts.

Entré chez Comcast il y a dix ans comme directeur financier, Cavanagh a ensuite pris la présidence en 2022 et élargi ses responsabilités à NBCUniversal après le départ de Jeff Shell. Il supervise depuis les activités télévisuelles, cinématographiques et les parcs à thème, pilotant notamment une restructuration des chaînes câblées CNBC, MSNBC et Golf Channel, dans un contexte de déclin de la télévision traditionnelle et de montée en puissance des plateformes numériques. Brian Roberts, qui restera président du conseil d’administration, a salué un dirigeant "digne de confiance, collaboratif et visionnaire".