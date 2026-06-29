Comcast va scinder ses activité, le titre devrait s'envoler à l'ouverture de Wall Street
Le groupe américain veut séparer ses activités de connectivité de ses actifs médias et divertissement afin de renforcer leur autonomie stratégique et leur potentiel de croissance. Une nouvelle qui enchante visiblement le marché : le titre est attendu en hausse d'environ 17% à l'ouverture de Wall Street.
Comcast annonce son intention de se scinder en deux sociétés cotées indépendantes via une distribution d'actions exonérée d'impôt de NBCUniversal et de Sky à ses actionnaires, une opération qui devrait être finalisée d'ici environ un an, sous réserve des autorisations nécessaires.
La future Comcast regroupera les activités de haut débit, de téléphonie mobile et de technologies, tandis que NBCUniversal réunira les parcs à thème, les studios de cinéma et de télévision, les chaînes NBC et Telemundo, la plateforme de diffusion en continu Peacock, Bravo ainsi que Sky, le groupe européen de médias.
Brian L. Roberts conservera un rôle actif auprès des deux entreprises. Mike Cavanagh deviendra directeur général de NBCUniversal, tandis que Michael Angelakis prendra la direction générale de Comcast après la finalisation de la scission.
Comcast prévoit de conserver jusqu'à 19,9% du capital de NBCUniversal pendant un maximum d'un an après l'opération, avant de céder progressivement cette participation dans des conditions fiscalement optimisées. Chaque société disposera d'un bilan de qualité "investment grade" afin de soutenir sa stratégie de croissance.
Comcast Corporation figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications par câble américains. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services par câble (81,7%) : prestations d'accès aux vidéos et aux chaînes de télévision, prestations d'accès à Internet (n° 1 américain) et de téléphonie ;
- production et distribution de contenus (8,5%) : programmes de divertissement, programmes sportifs, etc. ;
- exploitation de parcs à thèmes (7,5%) ;
- autres (2,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,9%), Royaume-Uni (12,3%) et autres (10,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.