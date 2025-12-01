Comet bondit de plus de 7% à Zurich, propulsé par des propos d'UBS qui remonte sa recommandation de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 199 à 252 francs suisses sur le titre du fabricant de composants électroniques.

"Nous pensons que l'accélération de la croissance significative des ventes de Comet et l'expansion associée de la marge ne sont pas prises en compte dans sa valorisation et dans le consensus", explique le broker.