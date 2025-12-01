Comet bondit de plus de 7% à Zurich, propulsé par des propos d'UBS qui remonte sa recommandation de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 199 à 252 francs suisses sur le titre du fabricant de composants électroniques.
"Nous pensons que l'accélération de la croissance significative des ventes de Comet et l'expansion associée de la marge ne sont pas prises en compte dans sa valorisation et dans le consensus", explique le broker.
Comet Holding AG est un fabricant suisse de systèmes et de composants pour les essais non destructifs, les applications de sécurité et l'excitation du plasma dans la fabrication des puces à mémoire, des écrans plats et des panneaux solaires. La société est organisée, avec ses filiales, en deux segments : le segment Modules & Composants développe, fabrique et commercialise des composants et des modules pour les applications industrielles de rayons X, ainsi que des composants et des modules de radiofréquence (RF) pour une gamme d'applications dans les condensateurs à vide et pour les usines de fabrication de semi-conducteurs, et le segment Systèmes est un vendeur de systèmes et de services pour les tests non destructifs, utilisant la technologie des rayons X et la tomographie assistée par ordinateur. La société opère par le biais de ses filiales en Suisse, en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis, en Chine et au Japon.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.