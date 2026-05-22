|Tops / Flops de la semaine
Tops
OHB +28,26% : le concepteur de satellites allemand s'envole dans un environnement particulièrement porteur. Boosté par l’annonce de l’IPO de SpaceX (qui a fait grimper l'ensemble du secteur), le groupe aéronautique vient d'officialiser la création d’une coentreprise avec Helsing, spécialiste européen de la défense
Guardant Health +25,32% : le laboratoire a annoncé mercredi que la FDA avait approuvé son Guardant360 Liquid CDx. Ce test de biopsie liquide est désormais autorisé comme diagnostic compagnon pour plusieurs thérapies ciblant le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer colorectal.
Uniper +21% : l'énergéticien allemand sous contrôle étatique a connu une semaine faste après que le ministère fédéral des Finances a officiellement lancé, le 19 mai 2026, le processus de reprivatisation. Il vise à ramener la participation de Berlin de 99% à 25% plus une action d'ici fin 2026, avec un appel à manifestations d'intérêt.
Sonova +16,81% : le numéro un mondial des solutions auditives salue la publication, le 18 mai 2026, de résultats annuels 2025/2026 supérieurs aux attentes sur la rentabilité. La direction anticipe pour 2026/2027 une croissance des ventes de 5 à 8% et une progression de l'EBIT de base de 7 à 10% à taux de change constants.
Dominion Energy +9,62% : l'électricien virginien s'envole à la suite de l'accord de fusion annoncé le 18 mai avec NextEra Energy, une opération valorisant Dominion à quelque 67 MdsUSD. L'opération donnerait naissance au premier opérateur de réseau électrique régulé mondial avec 10 millions de clients.
Ryanair +10,67% : la première compagnie aérienne européenne par le nombre de passagers transportés a publié un bénéfice net record de 2,26 MdsEUR pour l'exercice clos fin mars, en hausse de 40% sur un an et au-dessus du consensus à 2,16 MdsEUR. La couverture carburant à 80% à environ 67 USD le baril jusqu'en avril 2027 constitue un avantage structurel décisif face aux transporteurs concurrents non couverts.
Euronext +7,79% : l'opérateur paneuropéen d'infrastructures de marchés de capitaux grimpe à la suite de la publication de résultats du premier trimestre nettement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires sous-jacent en hausse de 15,3% à 528,5 MEUR et un EBITDA ajusté de 343,2 MEUR (marge de 64,9%), marquant un huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres tiré notamment par les marchés actions et à la contribution croissante d'Euronext Athènes.
Flops
Nanobiotix -16,8% : la biotech française pionnière de la nanomédecine dévisse après avoir annoncé le 20 mai 2026 une augmentation de capital mondiale d'environ 85 MEUR, assortie d'une décote de près de 15% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances..
Puig -12,49% : le parfumeur espagnol plonge après la rupture, annoncée le 21 mai 2026, des pourparlers de rapprochement avec Estée Lauder, qui auraient pu donner naissance à un géant de la beauté de luxe valorisé à 40 MdsUSD, capable de concurrencer l’Oréal, leader actuel du secteur.
Eiffage -7,35% : le cinquième groupe européen de BTP et de concessions pâtit d'une dégradation de Goldman Sachs, qui abaisse sa recommandation d'achat à neutre avec un objectif de cours ramené de 157 à 148 EUR, la banque américaine jugeant le potentiel de hausse désormais plus limité après la solide performance boursière de l'an dernier. L'effet de détachement du dividende annuel de 4,80 EUR par action le 20 mai accentue mécaniquement le repli.
Vertiv -11,72% : le spécialiste américain des infrastructures critiques pour centres de données pâtit de la déception suscitée par sa conférence investisseurs des 19-20 mai, dont les perspectives à long terme n'ont pas suffi à justifier une valorisation au sommet. Les cessions massives d'initiés, dépassant 123 MUSD sur trois mois, et la dégradation de Jefferies à conserver ont accentué les prises de bénéfices.
Walmart -8,51% : le numéro un mondial de la grande distribution pâtit d'une publication trimestrielle à double lecture : un chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2027 en hausse de 7,3% et des résultats en ligne avec les attentes, mais des perspectives du deuxième trimestre inférieures au consensus et un avertissement de la direction quant à la pression des coûts du carburant et à ses effets sur la consommation des ménages modestes.
Julius Bär -6,49% : la banque privée zurichoise pâtit de l'annonce d'une collecte nette d'argent frais très décevante, à 3 milliards de francs suisses, en dessous des attentes et des 4,2 MdsCHF affichés un an plus tôt. La banque a été pénalisée par la mise en œuvre de son cadre révisé de gestion des risques et l'incertitude persistante au Proche-Orient.
|Matières premières
Énergie : C’est la cacophonie qui règne sur les marchés pétroliers. Les prix du baril bougent dans tous les sens, ballotés entre les espoirs diplomatiques et les tensions sur l’offre. Le Brent accuse un recul d'environ 4% sur la semaine pour se négocier autour de 104 USD. L'attention reste focalisée sur les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Bien que des signes de progrès et une réduction des divergences aient été rapportés — notamment via la médiation du Pakistan —, un profond scepticisme demeure. Deux points de blocage majeurs menacent l'accord. D’une part, Téhéran souhaite imposer un système de péage, une exigence qui constitue une ligne rouge pour l'administration américaine. D’autre part, Washington exige le transfert hors d'Iran du stock d'uranium hautement enrichi, ce que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, refuse catégoriquement. La géopolitique pèse également en Europe de l'Est. L’Ukraine cible méthodiquement les raffineries en Russie, ce qui maintient une pression sur l’appareil productif russe. Enfin, dans le registre des prévisions, l’Agence internationale de l’énergie tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. L’AIE craint un risque de déficit de pétrole cet été en raison du pic de la demande estivale et du manque d'offre en provenance du Moyen-Orient.
Métaux : L'or recule pour la deuxième semaine consécutive et s’échange autour de 4520 USD. Cette baisse s'explique par les tensions sur le marché de l'énergie. Le prix du baril de pétrole Brent reste supérieur à 100 USD. Cette situation maintient les craintes liées à l'inflation mondiale. Par conséquent, les investisseurs anticipent que la Réserve fédérale américaine maintiendra des taux d'intérêt élevés. Les marchés évaluent d'ailleurs à 40% la probabilité d'une nouvelle hausse des taux directeurs en décembre. Des taux d'intérêt élevés pénalisent l'or, car ce métal ne génère aucun rendement. De plus, ces attentes soutiennent le dollar américain, qui atteint un sommet de six semaines. Un dollar fort rend l'or plus coûteux pour les investisseurs utilisant d'autres devises. Les autres métaux précieux suivent cette tendance baissière sur la semaine. L'argent recule à 75,80 USD l'once. Les cours du cuivre terminent la semaine sur une note stable à 13515 USD. Les investisseurs font preuve d’attentisme et limitent leurs prises de position. Ils attendent l'issue des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.
Produits agricoles : A Chicago, les prix des principales matières premières agricoles ont enregistré une baisse cette semaine. Ce recul s'explique principalement par la météo. Les prévisions annoncent des pluies bénéfiques dans le Midwest américain au cours des prochaines semaines. Ces précipitations vont favoriser le développement des plants de maïs, dont le cours cède du terrain à 465 cents le boisseau. Le blé recule également à 647 cents.
|Macroéconomie
Macro : L’accumulation des incertitudes ne semble pas être en mesure de faire dérailler les indices actions. Les nuages sont pourtant bien présents : la fermeture du détroit d’Ormuz, si elle s’éternise jusqu’à l’été, va provoquer non seulement un emballement de l’inflation mondiale mais également des ruptures d’approvisionnement dont les conséquences pourraient s’étaler sur des mois. L’expression anglo-saxonne, “the market climbs a wall of worry” n’a jamais aussi bien porté son nom. Il convient toutefois d’être particulièrement sélectif car si les principaux indices mondiaux tirent leur épingle du jeu, toutes les composantes de la cote ne peuvent pas en dire autant. Du côté obligataire, l’heure est également à la prudence. Le fraîchement élu président de la Réserve fédérale américaine va devoir composer avec des taux longs qui se sont nettement tendus depuis quelques semaines, au point que certaines banques centrales envisagent non plus un assouplissement monétaire mais au contraire un resserrement d’ici la fin de l’année. Résultat des courses attendu mi-juin.
Crypto : Le bitcoin reste à l’équilibre cette semaine, en gravitant autour des 77 300 USD. En revanche, les ETF Bitcoin spot ont enregistré 1,2 MrdsUSD de sorties nettes cette semaine, signe que les investisseurs institutionnels délaissent le BTC, sûrement au profit de valeurs plus en vogue liées à l’IA. Les crypto-investisseurs regardent tout de même ce qu’il se passe de l’autre côté de l’Atlantique : un texte législatif, le CLARITY Act, devrait bientôt être voté au Sénat aux États-Unis, ce qui pourrait offrir aux acteurs de l’écosystème un cadre réglementaire clair pour exercer sur le sol américain. S’il est adopté, cela pourrait permettre aux cryptos d’exister légalement dans la sphère financière américaine, de manière plus transparente, et ainsi potentiellement favoriser leur adoption. Affaire à suivre. Du côté des autres cryptos, la tendance est similaire au bitcoin cette semaine : l’ether (ETH) reste autour de 2 130 USD, Solana (SOL) progresse de 2%, à 87 USD, tandis que XRP recule de 2%, à 1,37 USD.
|Les articles de la semaine
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*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.