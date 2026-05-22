Tops OHB +28,26% : le concepteur de satellites allemand s'envole dans un environnement particulièrement porteur. Boosté par l’annonce de l’IPO de SpaceX (qui a fait grimper l'ensemble du secteur), le groupe aéronautique vient d'officialiser la création d’une coentreprise avec Helsing, spécialiste européen de la défense Guardant Health +25,32% : le laboratoire a annoncé mercredi que la FDA avait approuvé son Guardant360 Liquid CDx. Ce test de biopsie liquide est désormais autorisé comme diagnostic compagnon pour plusieurs thérapies ciblant le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer colorectal. Uniper +21% : l'énergéticien allemand sous contrôle étatique a connu une semaine faste après que le ministère fédéral des Finances a officiellement lancé, le 19 mai 2026, le processus de reprivatisation. Il vise à ramener la participation de Berlin de 99% à 25% plus une action d'ici fin 2026, avec un appel à manifestations d'intérêt. Sonova +16,81% : le numéro un mondial des solutions auditives salue la publication, le 18 mai 2026, de résultats annuels 2025/2026 supérieurs aux attentes sur la rentabilité. La direction anticipe pour 2026/2027 une croissance des ventes de 5 à 8% et une progression de l'EBIT de base de 7 à 10% à taux de change constants.

Dominion Energy +9,62% : l'électricien virginien s'envole à la suite de l'accord de fusion annoncé le 18 mai avec NextEra Energy, une opération valorisant Dominion à quelque 67 MdsUSD. L'opération donnerait naissance au premier opérateur de réseau électrique régulé mondial avec 10 millions de clients. Ryanair +10,67% : la première compagnie aérienne européenne par le nombre de passagers transportés a publié un bénéfice net record de 2,26 MdsEUR pour l'exercice clos fin mars, en hausse de 40% sur un an et au-dessus du consensus à 2,16 MdsEUR. La couverture carburant à 80% à environ 67 USD le baril jusqu'en avril 2027 constitue un avantage structurel décisif face aux transporteurs concurrents non couverts. Euronext +7,79% : l'opérateur paneuropéen d'infrastructures de marchés de capitaux grimpe à la suite de la publication de résultats du premier trimestre nettement supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires sous-jacent en hausse de 15,3% à 528,5 MEUR et un EBITDA ajusté de 343,2 MEUR (marge de 64,9%), marquant un huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres tiré notamment par les marchés actions et à la contribution croissante d'Euronext Athènes. Flops Nanobiotix -16,8% : la biotech française pionnière de la nanomédecine dévisse après avoir annoncé le 20 mai 2026 une augmentation de capital mondiale d'environ 85 MEUR, assortie d'une décote de près de 15% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances.. Puig -12,49% : le parfumeur espagnol plonge après la rupture, annoncée le 21 mai 2026, des pourparlers de rapprochement avec Estée Lauder, qui auraient pu donner naissance à un géant de la beauté de luxe valorisé à 40 MdsUSD, capable de concurrencer l’Oréal, leader actuel du secteur. Eiffage -7,35% : le cinquième groupe européen de BTP et de concessions pâtit d'une dégradation de Goldman Sachs, qui abaisse sa recommandation d'achat à neutre avec un objectif de cours ramené de 157 à 148 EUR, la banque américaine jugeant le potentiel de hausse désormais plus limité après la solide performance boursière de l'an dernier. L'effet de détachement du dividende annuel de 4,80 EUR par action le 20 mai accentue mécaniquement le repli. Vertiv -11,72% : le spécialiste américain des infrastructures critiques pour centres de données pâtit de la déception suscitée par sa conférence investisseurs des 19-20 mai, dont les perspectives à long terme n'ont pas suffi à justifier une valorisation au sommet. Les cessions massives d'initiés, dépassant 123 MUSD sur trois mois, et la dégradation de Jefferies à conserver ont accentué les prises de bénéfices. Walmart -8,51% : le numéro un mondial de la grande distribution pâtit d'une publication trimestrielle à double lecture : un chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2027 en hausse de 7,3% et des résultats en ligne avec les attentes, mais des perspectives du deuxième trimestre inférieures au consensus et un avertissement de la direction quant à la pression des coûts du carburant et à ses effets sur la consommation des ménages modestes. Julius Bär -6,49% : la banque privée zurichoise pâtit de l'annonce d'une collecte nette d'argent frais très décevante, à 3 milliards de francs suisses, en dessous des attentes et des 4,2 MdsCHF affichés un an plus tôt. La banque a été pénalisée par la mise en œuvre de son cadre révisé de gestion des risques et l'incertitude persistante au Proche-Orient.