On ne choisit pas une maison au simple motif qu'on la trouve belle sans vérifier ses fondations, son état général et sa localisation. Il en va de même pour une action d'une entreprise cotée. Derrière chaque cours de Bourse se cachent des chiffres, des stratégies et parfois des fragilités. L'analyse fondamentale est précisément cet examen de santé indispensable.

Qu’il s’agisse d’une small cap ou d’une grande capitalisation, en Europe comme aux États-Unis, la démarche pour analyser reste globalement la même. En revanche, chaque marché, chaque positionnement et chaque stratégie sont spécifiques. Ainsi, deux acteurs d’un même secteur comme Carrefour et Walmart, dans la grande distribution, peuvent présenter des profils très différents, car leur clientèle, leur stratégie et leurs zones d’implantation sont différentes, ce qui conduit à des fondamentaux parfois radicalement distincts.

Quoi qu’il en soit, analyser une entreprise revient tout d’abord à faire le tri parmi les milliers de sociétés cotées. Pour cela, il suffit de définir vos critères d’investissement. Par exemple, vous pouvez vous intéresser à des entreprises dont la capitalisation dépasse 50 milliards de dollars en Europe ou aux États-Unis, qui affichent une croissance des ventes et des marges nettement supérieure à la moyenne tout en gardant un endettement limité. Bonne nouvelle, ce filtrage peut se faire en quelques clics grâce à un stock screener, comme celui de Zonebourse. Voir à ce sujet la vidéo dédiée à son utilisation et à la richesse de ses filtres.

Une fois un panel d’entreprises sélectionné, il faut commencer par comprendre les éléments basiques : ce qu’elles font concrètement à travers leurs différents segments d’activité, à qui elles vendent et sur quels marchés elles opèrent. Sur quels territoires sont-elles implantées et quelle est leur position face à la concurrence ? Disposent-elles d’un avantage compétitif clair (une marque forte, une innovation technologique, un accès privilégié aux ressources, etc.) Ces premières questions, simples en apparence, permettent déjà de dresser un portrait de l’entreprise et de mesurer si son modèle tient la route avant même d’entrer dans le détail des chiffres. Ces éléments sont essentiels. Se focaliser sur les états financiers sans avoir une vision globale de l’activité reviendrait à analyser des colonnes de chiffres vides de contexte au risque de passer complètement à côté de la réalité du business. Pour rester dans la métaphore, ce serait un peu comme chercher à lire une carte sans savoir où l’on se trouve.

Vous venez de franchir la première étape. Si ce travail d’analyse vous semble déjà trop lourd, mieux vaut alors se tourner vers les ETF car ils offrent une exposition diversifiée au marché sans exiger un tel effort de sélection. Voir à ce sujet : Faut-il privilégier les ETF ou les actions individuelles (et pourquoi) ? Pour ceux qui souhaitent continuer, ce premier coup d’œil vous a permis de prendre la mesure de l’entreprise. Il faut maintenant s’attaquer au plat de résistance qu’est l'analyse des chiffres.

Vous pouvez à présent vous glisser dans la peau d’un directeur financier et examiner les grands piliers qui assurent la solidité d’un modèle économique sur le long terme.

La rentabilité et la croissance sont un premier axe : il s’agit d’évaluer la capacité de l’entreprise à accroître ses revenus et ses marges en identifiant ses forces et ses faiblesses, par exemple selon la part de revenus récurrents ou l’impact d’un résultat exceptionnel sur une période. Pour cela, on regarde notamment l’évolution du chiffre d’affaires, des marges et des perspectives dans le compte de résultats mais aussi le tableau des flux de trésorerie pour identifier de façon précise comment circule le cash dans l’entreprise. Voir à ce sujet : ABC de l'analyse financière : le tableau des flux de trésorerie.

La solidité financière est également déterminante. Il convient de chercher à savoir si la croissance repose sur l’endettement, sur des acquisitions ou sur une expansion organique. In fine, cela permet de déterminer si le bilan est sain ou non. Pour cela, on regarde les ratios d’endettement, les montants dédiés aux acquisitions et la décomposition de la croissance, souvent détaillée dans les rapports et autres présentations de résultats.

Vient ensuite la question de la création de valeur, c’est-à-dire la capacité de l’entreprise à faire fructifier les capitaux apportés par ses actionnaires et ses investissements. On regarde pour cela les ROE, ROA et ROIC, en les mettant en perspective avec le coût de financement de l’entreprise. Voir à ce sujet : ABC de l’analyse financière : création vs destruction de valeur et Tout savoir sur le rendement du capital.

Le positionnement stratégique doit aussi être étudié : parts de marché, avantages concurrentiels et capacité d’innovation donnent une indication sur la pérennité de l’activité. Il faut pouvoir identifier les risques. Toutes les entreprises sans exception ont des vulnérabilités. Certaines en ont plus que d'autres. Il peut par exemple s’agir d’une dépendance trop forte à un client ou à un marché ou encore d’une exposition sensible aux cycles économiques.

Il faut enfin pouvoir comparer tout ce qui a été fait avec le ou les concurrents afin de mesurer si l’entreprise évolue mieux, moins bien ou au même rythme que son secteur. Cela permet par exemple de juger si sa performance provient réellement de ses propres atouts ou simplement d’un contexte global favorable.

Pour compliquer les choses, certaines sociétés échappent aux grilles d’analyse traditionnelles. Prenons l’exemple de Palantir : son titre a été multiplié par 25 depuis son introduction en Bourse en 2020 et par 31 depuis le point bas de 2023. La croissance attendue est impressionnante, mais quand on compare avec Nvidia, dix fois moins valorisé et pourtant loin d’être sous-évalué, le contraste interpelle. Palantir reste un cas à part, presque un mythe de la cote à Wall Street qui en fait l’une des valeurs favorites des investisseurs particuliers. Analyser une telle entreprise est délicat, car l’envolée du titre ne repose pas uniquement sur ses fondamentaux : une grande partie s’explique aussi par le récit et le schéma narratif que la société véhicule. Voir à ce sujet : Palantir, toujours au bon endroit au bon moment ou De quoi Palantir est-il le nom ?

À l’inverse, Teleperformance affiche toujours des fondamentaux solides. Pourtant, le titre s’échange aujourd’hui à des niveaux historiquement bas. Les investisseurs doutent de son avenir, dans un monde où l’intelligence artificielle promet d’automatiser une grande partie des tâches qu’il gère. La Bourse, ce n’est pas qu’une histoire de chiffres et de ratios.

C’est pourquoi, même avec de bonnes raisons d’acheter une entreprise (ou au contraire de l’éviter), la diversification reste indispensable. Mieux vaut aussi se méfier des biais émotionnels, comme l’attachement à un titre ou l’envie d’avoir absolument raison. En pratique, il est plus sage de raisonner en scénarios qu’en certitudes, car un imprévu (qu’il soit économique, réglementaire ou lié au management) peut à tout moment changer le scénario envisagé. Pensez au violent assassinat de Brian Thompson, haut gradé chez UnitedHealth, qui a faire naitre de la colère dans la société américaine au sujet du système lucratif de l’assurance santé. L’humilité et la discipline restent donc des qualités cardinales pour tout investisseur.