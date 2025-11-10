En 2025, les terres rares sont le nouveau pétrole : la clé de voûte des aimants, moteurs et missiles. Et c’est Pékin qui tient encore la clé. Si la Chine domine largement le secteur, voyons qui peut encore peser dans la balance : des mines australiennes de Mount Weld aux relances américaines de Mountain Pass, des géants d’État de Baotou aux fabricants d’aimants, sans oublier les ETF à privilégier et les actions à surveiller.

Dans la plaine désertique de Mongolie-Intérieure, à Baotou, un lac artificiel d’un noir toxique s’étend sur des kilomètres, vestige de décennies d’extraction minière intensive. Il s’agit de l’un des plus grands complexes de terres rares au monde, des canalisations géantes déversent chaque jour des flots de boue chargée de déchets chimiques et radioactifs.

Barrage de résidus de Baotou en Mongolie-Intérieure

Sur place, les taux de cancer atteignent des niveaux 70 fois supérieurs à la moyenne chinoise, au point qu’un hôpital de 20 étages entièrement dédié aux maladies des os a vu le jour pour traiter les habitants. Ces scènes illustrent la face cachée d’un secteur devenu hautement stratégique : celui des terres rares. Souvent invisibles du grand public, ces 17 métaux aux noms exotiques (néodyme, dysprosium, lanthane, etc.) sont pourtant omniprésents dans notre vie quotidienne – et au cœur d’une bataille géopolitique et industrielle mondiale dominée par la Chine.

Le marché mondial et ses acteurs clés

Le marché des terres rares est marqué par une dépendance extrême à l’égard de la Chine. De la mine à l’aimant final, la chaîne d’approvisionnement est largement dominée par Pékin. En 2023, la Chine a extrait environ 69% des minerais de terres rares produits dans le monde, loin devant les États-Unis (12%) ou des pays comme la Birmanie/Myanmar (11%) ou l’Australie (5%). Mais cette position écrasante est encore plus flagrante aux étapes de transformation : la Chine assure entre 85% et 90% des capacités mondiales de raffinage de terres rares et produit environ 90% des aimants permanents à base de terres rares de la planète. Aucun autre pays n’a une chaîne de valeur aussi intégrée, depuis l’extraction minière jusqu’à la fabrication de composants high-tech. Autrement dit, même les rares mines hors de Chine envoient souvent leur concentré de terres rares… se faire raffiner en Chine.

Face à ce quasi-monopole, qui sont les autres acteurs ? On peut les compter sur les doigts d’une main. Lynas Rare Earths, entreprise australienne, est le principal producteur non chinois de terres rares séparées. Basée sur le gisement de Mount Weld (Australie) avec une usine de traitement en Malaisie, Lynas fournit environ 5% des volumes mondiaux.

Le Pentagone la considère comme stratégique et cofinance actuellement l’installation d’une usine de raffinage Lynas aux États-Unis (Texas) pour les terres rares “légères”. Si ce projet aboutit, Lynas estime pouvoir fournir jusqu’à 25 % des oxydes de terres rares mondiaux, ce qui changerait significativement la donne hors Chine.

Aux États-Unis, la société MP Materials a relancé en 2017 la mine de Mountain Pass (fermée depuis 2002), redevenant ainsi le seul site d’extraction américain. MP envoie pour l’instant sa production brute… en Chine pour y être raffinée, mais construit sa propre unité de séparation avec des soutiens publics. En juillet 2025, le Département de la Défense américain a même injecté 400 millions USD en capital et 150 millions en prêt pour accélérer cette filière locale. Malgré tout, la production américaine reste aujourd’hui inférieure à 1% des volumes chinois – un écart abyssal qui ne pourra être comblé qu’en 10 à 15 ans d’investissements soutenus, préviennent les experts.

Du côté de la Chine, le secteur est dominé par quelques mastodontes d’État, récemment consolidés. Citons China Northern Rare Earth Group High-Tech (société mère du complexe de Baotou), qui est le leader mondial incontesté. Un autre acteur chinois majeur est Shenghe Resources, connu pour ses participations dans des mines à l’étranger (Mongolie, Amérique du Nord) et qui figure aussi parmi les principaux bénéficiaires de la demande mondiale.

Hors Chine, outre Lynas et MP Materials, on peut mentionner des projets émergents en Australie (Iluka Resources, Arafura), au Canada (Neo Performance Materials pour les aimants, Vital Metals…), en Afrique (projet de Rainbow Rare Earths au Burundi). Mais aucun de ces prétendants n’est encore capable de rivaliser en volume avec l’empire chinois des terres rares. À titre d’illustration, le Myanmar (Birmanie) a un temps fourni jusqu’à 10% du minerai mondial grâce à des extractions artisanales transfrontalières, mais Pékin a progressivement verrouillé ce commerce informel pour garder la haute main sur l’approvisionnement.

Pour les investisseurs, comment peut-on prendre position sur le secteur des terres rares ? Étant donné la concentration de cette industrie, l’investissement direct n’est pas aisé, mais plusieurs options existent tout de même pour s’exposer à ce “métal stratégique” de façon financière.

Les ETF spécialisés : Le moyen le plus simple est sans doute d’investir via un fonds indiciel coté (ETF) regroupant les principaux acteurs du secteur. L’un des plus connus est le VanEck Rare Earth & Strategic Metals qui réplique un indice mondial de 21 sociétés actives dans l’extraction, le raffinage ou le recyclage des terres rares et autres métaux technologiques. Ses trois premières positions sont précisément China Northern Rare Earth (11,37% du fonds), MP Materials (10,53%) et Lynas Rare Earths (7,17%). On y trouve aussi des entreprises liées aux métaux “stratégiques” comme le lithium (par exemple Albemarle, Pilbara Minerals ou le chilien SQM qui figurent dans le panier – ce qui reflète le fait que les terres rares sont souvent associées à d’autres matières critiques dans les fonds d’investissement. L’ETF de VanEck est coté en Europe (Euronext) et aux États-Unis.

Une domination chinoise à l’épreuve de la géopolitique

Le contrôle quasi-monopolistique de la Chine sur les terres rares lui confère un levier géopolitique puissant, dont Pékin n’a pas hésité à jouer. Un épisode resté célèbre est survenu en 2010 : après un incident diplomatique avec le Japon (arrestation d’un bateau chinois près des îles Senkaku), la Chine a brusquement suspendu ses exportations de terres rares vers le Japon. L’industrie nippone, dépendante à 100% de ces importations, s’est retrouvée en difficulté. Tokyo a réagi vigoureusement : investissements d’urgence dans Lynas en Australie, programmes de R&D sur le recyclage et les aimants sans terres rares, constitution de stockages stratégiques et diversification des approvisionnements. Malgré ces efforts, plus de 15 ans après, le Japon importe toujours plus de 70% de ses terres rares de Chine, preuve de la résilience du monopole chinois.

Ce précédent a marqué les esprits en Occident. Les terres rares sont désormais vues comme une potentielle “arme commerciale” dans les rivalités entre grandes puissances, au même titre que le pétrole l’était au XXᵉ siècle. Depuis 2018, la guerre commerciale sino-américaine a ravivé ces tensions : Pékin a plusieurs fois laissé planer la menace de restrictions d’exportation. En 2023, au plus fort des tensions sur les semi-conducteurs, la Chine a effectivement durci son régime de licences à l’export pour les terres rares, imposant que toute entreprise étrangère souhaitant acheter des terres rares chinoises ou utiliser des technologies chinoises de raffinage obtienne une autorisation gouvernementale. Officiellement justifiée par la “sécurité nationale”, cette mesure draconienne – entrée en vigueur en 2025 – a créé d’énormes frictions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Pendant plusieurs mois, des cargaisons de terres rares sont restées bloquées en douane en Chine dans l’attente de licences, provoquant au printemps 2025 des pénuries qui ont ralenti des usines automobiles en Europe faute de composants magnétiques. Sur plus de 2 000 demandes de licences déposées par des entreprises de l’UE entre avril et septembre, à peine la moitié ont été approuvées par Pékin. La perturbation a été telle que certaines lignes de production de véhicules électriques ont dû s’interrompre quelques jours, les fournisseurs n’ayant plus de néodyme pour les moteurs.

Ces coups de semonce chinois ont paradoxalement eu un double effet. D’un côté, ils angoissent les industriels occidentaux qui réalisent leur vulnérabilité. De l’autre, ils boostent temporairement la valeur des rares producteurs hors Chine, comme on l’a vu avec les flambées boursières de MP Materials ou Lynas lorsque des rumeurs de quotas circulent. Toutefois, les gouvernements occidentaux ont bien conscience que miser uniquement sur le marché serait illusoire : la stratégie s’oriente donc vers la "défense active" de cette filière critique.

Dernier signe d’accalmie après la poignée de main Trump–Xi du 30 octobre : Pékin suspend jusqu’au 27 novembre 2026 l’interdiction d’exporter vers les États-Unis gallium, germanium et antimoine — métaux discrets, cruciaux pour les LED, fibres optiques, capteurs infrarouges, batteries et blindages — et assouplit au passage ses contrôles sur le graphite dit "à double usage". Les barrières ne disparaissent pas : la Chine conserve le robinet et les licences restent la clef, mais le geste suffit à détendre des chaînes d’approvisionnement à vif et à sceller, pour un temps, une trêve technique dans la querelle techno-commerciale. Un répit plus qu’une paix : rien ne garantit l’ampleur des autorisations, ni leur durée au-delà du calendrier fixé par Pékin — preuve que, dans ce marché où les matériaux ne sont pas "terres rares" mais tout aussi stratégiques, la diplomatie dicte encore la cadence des usines.

Perspectives : un équilibre délicat entre opportunités et risques

Pour l’investisseur comme pour le stratège, le secteur des terres rares offre un mélange fascinant d’opportunités de croissance et de risques géopolitiques. D’un côté, la demande mondiale de ces métaux ne fera qu’augmenter à mesure que la transition énergétique s’accélère (la consommation de néodyme pourrait quintupler d’ici 20 ans selon certaines projections). Les entreprises bien positionnées sur ce créneau pourraient voir leur valeur croître fortement, d’autant que les pays sont prêts à soutenir (subventions, prêts bonifiés, allègements fiscaux) les projets qui renforcent la sécurité d’approvisionnement. On l’a vu, les cours boursiers de sociétés de terres rares peuvent s’envoler brutalement à la moindre annonce de restriction ou de subvention : le marché intègre une prime stratégique.

D’un autre côté, cet univers reste profondément tributaire de décisions politiques et diplomatiques. Un accord commercial inespéré entre Washington et Pékin, et voilà que la Chine rouvre les vannes d’exportation. À l’inverse, une nouvelle dégradation géopolitique pourrait mener à un blocus complet, avec des conséquences économiques mondiales imprévisibles – mais aussi des gains potentiels énormes pour les rares producteurs hors Chine, du jour au lendemain. Volatilité et incertitude seront donc la norme.

Quoi qu’il en soit, les terres rares sont sorties de l’ombre pour devenir un enjeu stratégique de premier plan. Les mesures en cours – diversification, recyclage, innovations – porteront leurs fruits, mais progressivement. D’ici là, la Chine conserve une position d’arbitre redoutable : elle peut, en modulant ses exportations, influencer les cours et rappeler sa primauté. Pour les autres nations, la voie est étroite entre préserver le libre-échange (afin de ne pas perturber l’industrie mondiale à court terme) et investir pour l’autonomie (afin de se libérer de cette dépendance à long terme). Le secteur des terres rares incarne ainsi parfaitement les défis de notre époque : il lie économie, technologie, environnement et géopolitique dans un même creuset, mettant à l’épreuve la capacité des États et des entreprises à coopérer – ou à s’affronter – pour les ressources critiques du futur.

