Qu'elles semblent loin les images de Narendra Modi et de Donald Trump en février dernier à la Maison Blanche. A l'époque, fort de leur relation bâtie pendant le premier mandat, le premier ministre indien semblait parmi les mieux placés pour conclure un accord commercial avec les Etats-Unis.

Mais moins de six mois plus tard, l’Inde est un des pays les plus durement touchés par les surtaxes douanières de Donald Trump. Le pays s’est vu imposer 25% de droits de douane réciproques, auxquels il faudra ajouter 25% supplémentaires le 27 août.

Champion des droits de douane

Alors que s’est-il passé entre temps ? D’abord les négociations commerciales sont difficiles. En effet, l’Inde est l’un des pays les plus protectionnistes au monde. Selon les estimations les plus récentes de la Banque mondiale, les droits de douane indiens sur les importations sont de 14%.

Des tariffs particulièrement élevés sur les produits agricoles : 70% sur le riz, 30 à 60% sur le lait. Or, l’ouverture des marchés aux produits agricoles américains est une priorité de l’administration Trump.

L’Inde est aussi un acteur clé dans la production de médicaments génériques, alors que les Etats-Unis poussent les grandes entreprises pharmaceutiques à relocaliser. Dans le même esprit, Apple a déplacé ces dernières années une partie de sa production en Inde, avec l’objectif de réduire sa dépendance à la Chine. Mais Donald Trump souhaite plutôt que les iPhone soient fabriqués sur le sol américain.

L’autre élément dont Washington se plaint beaucoup dans toutes les négociations commerciales ce sont les barrières non tarifaires. On pense notamment à la règlementation (ce qui est beaucoup reproché à l’Europe). Pour ce qui est de l’Inde, il y a un peu le même problème qu’en Chine : les entreprises étrangères qui veulent s’implanter localement doivent s’associer avec des indiens et partager leur technologie.

Ménage à trois

L’autre épisode qui a crispé les relations, c’est le conflit qui a opposé l’Inde et le Pakistan au mois de mai. Et en particulier la sortie du conflit. Donald Trump s’est attribué le seul mérite du cessez le feu. Un narratif auquel Narendra Modi n’a pas voulu adhérer, ce qui n’a évidemment pas plu à Washington.

Les Etats-Unis se sont ensuite rapprochés du Pakistan, avec l’objectif de contrer l’influence chinoise. Ainsi, le 18 juin, le général Asim Munir, chef des armées pakistanaises, a rencontré Donald Trump à la Maison Blanche. Par la suite, les deux pays ont conclu un accord commercial, fixant des droits de douane à 19%. Les deux pays prévoient aussi de développer les investissements américains au Pakistan.

Un rapprochement qui, évidemment, n’aide pas à fluidifier la relation avec l’Inde. D’autant que nous avons depuis le début du second mandat une version assez maximaliste de Donald Trump, qui tord le bras à tous ses partenaires pour faire avancer ses priorités. Une approche difficilement compatible avec l’Inde, pays dans lequel le sentiment national est fort et qui veut s’affirmer sur la scène mondiale.

Les sanctions après les soldes

C’est ce qui explique que, malgré toutes les pressions de Washington, l’Inde reste à ce stade inflexible. C’est ce qu’on observe sur le point de crispation du moment : la Russie.

Donald Trump a promis pendant sa campagne de mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures. Plus globalement, il se voit comme un "peacemaker" (faiseur de paix). De l’Ukraine, à la RDC, en passant par l’escalade entre la Thaïlande et le Cambodge, il tente à chaque fois d’imposer sa médiation. L’objectif recherché étant évidemment… d’obtenir le prix nobel de la paix.

Mais face au peu d’avancées obtenues en concédant pourtant beaucoup à la Russie, Donald Trump a changé de stratégie et tente désormais de mettre la pression sur Moscou. Rien de tel pour cela que son arme favorite : les droits de douane. Pour mettre à mal l’effort de guerre de la Russie, le président américain brandit des droits de douane secondaires. Dans le cas présent, il s’agit de taxer non pas la Russie, mais les pays qui achètent du pétrole russe.

C’est ici que l’on retombe sur l’Inde. Environ un tiers du pétrole importé par l’Inde provient de Russie. Une très bonne affaire pour les indiens, qui achètent du pétrole russe au rabais, pour ensuite le raffiner, et en revendre une partie en Europe. Une belle mécanique à laquelle les indiens ne semblent pas prêts à renoncer.

C’est pour cela que Donald Trump a annoncé hier imposer 25% de droits de douane supplémentaires à l’Inde à compter du 27 août. Cela porterait à 50% les droits de douane sur les produits indiens… sous réserve que la mesure entre effectivement en vigueur. En effet, nous savons qu’avec Donald Trump, imposer des mesures qui entreront en vigueur ultérieurement revient à étendre la période de négociations. L’Inde a donc encore 20 jours pour faire valoir ses arguments. Comme le dit souvent Donald Trump : "on verra ce qui se passe".