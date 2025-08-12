Créé en 1990 après la découverte de pétrole en mer du Nord, le fonds de pension gouvernemental norvégien vise à protéger l’économie des chocs pétroliers et à investir à l’étranger pour préserver la richesse issue de l’or noir au profit des générations futures.
Après un premier trimestre déficitaire, pénalisé par les valeurs technologiques, le fonds a maintenu sa stratégie et en récolte aujourd’hui les fruits avec un rendement de 6,4% au second trimestre. En 2025, les actions gagnent 6,7%, les obligations 3,3%, l’immobilier non coté 4% et les infrastructures d’énergie renouvelable non cotées 9,4%.
L’allocation cible est toujours respectée, à savoir plus des deux-tiers en actions, 27% en obligations et quelques points de pourcentage en immobilier non-coté et en infrastructures énergétiques.
Les actions européennes se distinguent avec un bond de 17,8% sur le semestre, contre seulement 1,4% pour les titres nord-américains (sacré dollar). Concernant l’allocation géographique, plus de la moitié des actions détenues par le fonds sont américaines, un choix pleinement assumé par le directeur général. Dans un entretien à Bloomberg, il s’est dit confiant malgré un contexte macro-économique américain incertain. Il met en avant une innovation accrue et des dépenses R&D rassurantes, et affiche une foi totale dans le potentiel de l’intelligence artificielle pour doper la productivité.
Les principales participations cotées du fonds ( Source : Bloomberg )
Le fonds a renforcé ses participations dans Nvidia, Apple, TSMC, Tesla et Berkshire Hathaway. En revanche, il a allégé ses positions dans Microsoft, Alphabet, Meta et Broadcom. Hors de ce palmarès, il a réduit ses parts dans les géants pétroliers Exxon, Shell, Chevron et Total Energies.
