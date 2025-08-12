Le plus célèbre fonds souverain au monde publie également l'évolution de son activité. Compréhensible, pour un acteur qui détient à lui seul 1,5% de la capitalisation boursière mondiale. Avec un rendement trimestriel de 6,4%, il signe sa meilleure performance depuis fin 2023. Passons en revue les tendances qui ont permis cela.

Créé en 1990 après la découverte de pétrole en mer du Nord, le fonds de pension gouvernemental norvégien vise à protéger l’économie des chocs pétroliers et à investir à l’étranger pour préserver la richesse issue de l’or noir au profit des générations futures.

Après un premier trimestre déficitaire, pénalisé par les valeurs technologiques, le fonds a maintenu sa stratégie et en récolte aujourd’hui les fruits avec un rendement de 6,4% au second trimestre. En 2025, les actions gagnent 6,7%, les obligations 3,3%, l’immobilier non coté 4% et les infrastructures d’énergie renouvelable non cotées 9,4%.

L’allocation cible est toujours respectée, à savoir plus des deux-tiers en actions, 27% en obligations et quelques points de pourcentage en immobilier non-coté et en infrastructures énergétiques.

Les actions européennes se distinguent avec un bond de 17,8% sur le semestre, contre seulement 1,4% pour les titres nord-américains (sacré dollar). Concernant l’allocation géographique, plus de la moitié des actions détenues par le fonds sont américaines, un choix pleinement assumé par le directeur général. Dans un entretien à Bloomberg, il s’est dit confiant malgré un contexte macro-économique américain incertain. Il met en avant une innovation accrue et des dépenses R&D rassurantes, et affiche une foi totale dans le potentiel de l’intelligence artificielle pour doper la productivité.

Les principales participations cotées du fonds ( Source : Bloomberg )

Le fonds a renforcé ses participations dans Nvidia, Apple, TSMC, Tesla et Berkshire Hathaway. En revanche, il a allégé ses positions dans Microsoft, Alphabet, Meta et Broadcom. Hors de ce palmarès, il a réduit ses parts dans les géants pétroliers Exxon, Shell, Chevron et Total Energies.

