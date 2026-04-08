L'hiver 2025/2026 figure parmi les plus secs enregistrés par la Norvège. La batterie de l'Europe est censée se recharger en cette saison. Mais cette année elle n'a pas totalement rempli son rôle. Des factures d'électricité ont quadruplé en Suède et le conflit au Moyen-Orient n'arrange en rien la situation.

Pourquoi s'embêter à construire des batteries au lithium si certains pays stockent leur électricité en montagne ? Il est vrai que sans relief c’est plus compliqué. Mais la Norvège n’en manque pas. Surnommé la batterie de l'Europe, le pays commence son projet en 1895 avec l’achat de la chute d’eau de Paul Foss pour fournir en énergie le réseau ferroviaire. Après de nombreuses opérations, le gouvernement norvégien devient, en 1920, le plus grand propriétaire hydroélectrique d'Europe. Le parc industriel compte désormais 1 791 usines. En 2025, elles ont généré 157,2 TWh, couvrant ainsi 89,9% de la demande nationale en électricité. L'éolien complète cet apport à hauteur de 8,6%. Par comparaison, la France a produit 62,4 TWh d'hydraulique en 2025, couvrant 11,4% des besoins en électricité.

(A droite carte des installations Hydroélectrique en exploitation, a gauche les zones non exploités - Source NVE)

En plus d’être quasiment 100% alimenté en énergie renouvelable, le pays peut encore compter sur des centaines de champs hydroélectriques inexploités. En excluant les zones protégées (54 TWh annuel), le potentiel total actuel est de 23 TWh annuel, dont une partie provenant de la modernisation des installations déjà en place. La production pourrait ainsi s'accroître de 16%. Cependant, si l’année 2025 représente un record, l’année 2026 s’annonce plus décevante.



L’hiver le plus sec depuis des décennies

Connue par les amateurs de poudreuse pour ses mètres de neige, le pays traverse une crise de l’eau importante. Cet hiver, pourtant le plus froid depuis 2010, a entraîné peu de chutes de neige à cause d’un anticyclone persistant près du Groenland. Les réserves sont tombées à leurs plus bas niveaux depuis 20 ans ce qui a engendré un déficit de 25 TWh selon Tuomo Saloranta, hydrologue à la NVE ( Norwegian Water Resources and Energy Directorate.). Cela représente un cinquième de la production de 2025.

Habituellement la Norvège exporte une partie de son surplus énergétique vers l'Allemagne et le Royaume-Uni, ces exportations ont baissé respectivement de 40% et 50% cette année, selon Bloomberg. Bien que l’hydroélectrique représente l’énergie verte la plus fiable, le système “est tributaire des conditions météorologiques” déclare Kari Ekelund Thorud, Vice-président chargé de l’énergie chez Norsk Hydro. Pour les pays Nordiques les conséquences du manque de neige n’ont pas tardé à se faire ressentir. Le prix de l’énergie a plus que quadruplé cet hiver en Suède. Et comme l'hiver est froid... la consommation est forte.



Très mauvais timing



En plus d’un hiver peu propice à la production d’électricité dans les pays du nord, l’Europe doit composer avec la crise au Moyen-Orient qui augmente le prix d’approvisionnement en gaz. Au Royaume-Uni, malgré une baisse des exportations norvégienne, des vents forts ont permis de garder un niveau d’alimentation en énergie renouvelable correct, même si les heures de pointe restent principalement couvertes par les énergies fossiles.

La manière la plus fiable de représenter le déficit Norvégien est de regarder le bilan hydrologique. C’est une mesure qui estime la quantité d’énergie présente dans le manteau neigeux, les réservoirs et les nappes phréatiques par rapport au normale saisonnière. Fin février, le déficit a atteint son niveau le plus bas depuis 2011 et s'est amélioré légèrement ces dernières semaines. Habituellement le coût de l'énergie pour un norvégien est quasiment la moitié du coût d’un allemand. Mais depuis cet hiver, les deux prix se rapprochent, soulignant une hausse importante des coûts de production. L’hiver n’est pour autant pas terminé et la légère amélioration récente du bilan est encourageante pour la région. Il faudra cependant plus qu’un épisode pluvieux isolé pour résoudre le problème.



Côté entreprises, Statkraft, la plus grande entreprise de service public norvégienne (qui génère le tiers de la production du pays) a publié des résultats en hausse avec une hausse de 17% de son bénéfice d’exploitation principalement portée par la hausse des prix de l’électricité. Les autres acteurs du secteur comme Hafslund (12-15% de la production hydroélectrique) principalement détenu par la ville d’Oslo ou A Energie (8-10%) profitent tout autant de cette hausse. Il est malheureusement difficile d'investir sur ce marché, car l'Etat en détient la majorité.