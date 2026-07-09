A première vue, à peine plus de 10% des encours sont dirigés vers les actions (dont 3,1% pour les actions cotées). Toutefois, le chiffre mérite d'être retraité pour refléter la réalité des investissements.

Alors qu’ils sont de toutes parts incités à soutenir l’économie réelle, les assureurs semblent à première vue peu friands d’actions. C’est en tout cas ce que l’on pourrait être tenté de conclure via une lecture rapide des statistiques de leurs placements à fin mars, que vient de dévoiler la Banque de France.

Un chiffre en trompe-l’œil

Au total les placements financiers des assureurs et fonds de pension s’élèvent à 2 854,5 milliards d’euros. Or, au sein de cet encours, les actions pèsent à peine plus de 298 milliards d’euros, soit moins de 10,5% du total. L’encours investi en actions a même reculé en trois mois, en raison d’un effet de valorisation défavorable et de flux proches de zéro.

Et que dire des actions cotées ? Avec 88,6 milliards d’euros investis, les assureurs ne leur consacrent a priori que 3,1% de leurs encours.

Un reflet des portefeuilles des clients

Bien entendu, cela ne constitue pas une pleine surprise, principalement au regard des choix faits par les assurés avec leurs contrats d’assurance vie.

Pour mémoire, plus de 70% de l’encours engagé en assurance vie est placé dans des fonds en euros totalement sécurisés.

Les assureurs se doivent donc de replacer cet argent en adoptant un profil de risque adéquat. C’est ainsi qu’ils privilégient les titres de créances comme les obligations bancaires ou les obligations d’Etat. Les chiffres le confirment puisque les titres de créances détenus en direct représentent la moitié des investissements.

Ne pas négliger les investissements indirects

Ces données méritent toutefois d’être regardées de plus près. A l’image d’épargnants français friands de gestion collective, les assureurs n’investissent eux aussi qu’une partie de leurs encours en direct.

Près de 35% des fonds dont disposent les assureurs sont confiés à des OPC, c’est-à-dire des fonds intermédiaires. Là encore, une part de ces flux est dédiée aux fonds obligataires. Cependant, l’essentiel (497,5 milliards d’euros sur 992 milliards d’euros) va à des fonds actions ou mixtes.

Pour refléter la réalité des investissements, la Banque de France se livre donc à une "mise en transparence".

Une fois ce retraitement effectué, il apparaît que la part investie en actions fait un bond en avant. Elle reste logiquement minoritaire mais passe tout de même de 10,5% à 26%. Les titres de créances représentent quant eux 64,5% du total, le reste étant affecté à des investissements autres (1,9% d’immobilier par exemple) ou indéterminés.

Enfin, la mise en transparence permet aussi d’avoir une vue des zones géographiques privilégiées (tous investissements confondus). La France mobilise notamment 41,3% des encours et le reste de la zone euro 24,5%.