Grâce à une stratégie axée sur l'innovation et la montée en gamme ("premiumisation"), les Etats-Unis sont devenus un moteur de croissance stratégique pour Unilever, qui veut y maintenir une croissance régulière de ses volumes, explique vendredi le fabricant de produits de grande consommation.
Dans une interview publiée sur le site Internet de l'entreprise, Herrish Patel, le président d'Unilever USA, souligne que 98% des foyers américains ont acheté au moins un produit Unilever au cours de l'année écoulée, preuve selon lui de l'attractivité du portefeuille de marques de l'entreprise à travers toutes les classes sociales et les générations.
"Les consommateurs américains veulent en avoir pour leur argent, quel que soit le prix", a déclaré le dirigeant. "Nous renforçons donc nos efforts pour proposer des produits supérieurs à tous les niveaux, offrant une accessibilité sans compromettre leur désirabilité".
Le groupe constate que les ménages à faibles revenus optent de plus en plus pour ses produits de soins haut de gamme ("super premium"), un tiers d'entre eux achetant désormais ce type de produits, une dynamique qui devrait lui permettre de stimuler à la fois ses volumes et ses marges.
Parmi les initiatives récentes, Unilever a intégré des marques comme Dr. Squatch, qui transforme le marché des soins masculins. Toujours dans les soins personnels, les déodorants pour tout le corps connaissent aujourd'hui une croissance rapide et pourraient continuer à se développer. Le groupe dit par ailleurs innover avec des produits comme la collection Dove Serum, qui intègre des ingrédients habituellement réservés aux soins haut de gamme du visage dans des gels douche.
Au-delà du rôle de centre de gravité stratégique que constitue dorénavant le marché américain, Unilever souligne que ses activités dans les soins personnels ("personal care") et dans la beauté et le bien-être ("beauty & wellbeing") représentent désormais 80% de son chiffre d'affaires total.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Unilever était globalement stable vendredi après-midi, mais affichait un repli de l'ordre de 38% sur les 12 derniers mois.
Unilever PLC (Unilever) figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires et de rafraîchissement, avec des ventes dans plus de 190 pays et touchant 3,4 milliards de consommateurs par jour. Plus de la moitié de l'empreinte de l'entreprise se trouve sur les marchés en développement et émergents. Unilever compte environ 400 marques présentes dans les foyers du monde entier, dont Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann's, Lipton, Wall's, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk et Surf. Le plan de vie durable de la société Unilever (USLP) sous-tend la stratégie de l'entreprise. Le plan de vie durable de la société Unilever crée de la valeur en favorisant la croissance et la confiance, en éliminant les coûts et en réduisant les risques. Depuis 2010, la société a pris des mesures dans le cadre du plan de vie durable de la société Unilever pour aider plus d'un milliard de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être, à réduire de moitié son empreinte écologique et à améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes au fur et à mesure de la croissance de son activité. Unilever a déjà fait des progrès significatifs et continue d'élargir son ambition, elle s'est engagée à faire en sorte que 100% de ses emballages en plastique soient entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.
