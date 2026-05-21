Après l'euphorie post-Covid et le retour à la normale des fondamentaux, la société familiale italienne signe un début d'année record. Portée par la croissance de la demande dans l'infrastructure IA, LU-VE ne compte pas rester sur le banc et signe un contrat historique avec un hyperscaler.

Ces derniers mois ont été marqués par la montée en flèche du titre LU-VE : près de +70% depuis le 1er avril. Hausse record certes, mais pas isolée, le titre progresse doucement mais sûrement depuis la crise du Covid et évolue aujourd’hui à des niveaux jamais explorés auparavant. Mais, avant de vous dévoiler ce qui fait le succès de cette société, revenons sur son histoire.

Né de l’ambition d’Iginio Liberali, un fils d’ouvrier déterminé à fonder son entreprise, le groupe voit le jour lorsqu'il investit ses économies pour racheter Contardo SpA. Cette société bénéficiait déjà d’une solide expertise dans les échangeurs de chaleur, un savoir-faire forgé depuis 1928. Capitalisant sur cet héritage, l'entreprise déploie ses ailes grâce à une politique d'acquisitions ciblées. Pologne, République tchèque, Chine, Inde, puis Etats-Unis : au fil des ans, le groupe élargit sa présence.



Troisième acteur mondial et numéro deux européen de son secteur, l'entreprise appuie son activité sur trois piliers.

Le premier, les échangeurs de chaleur, a généré environ 48% des ventes de produits en 2025. Ces équipements sont essentiellement commercialisés auprès de fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour des applications dans la réfrigération, la ventilation et la climatisation commerciale.

Le second pilier regroupe les équipements refroidis par air et les radiateurs, qui représentent 50% du chiffre d'affaires. Ces systèmes ciblent des marchés stratégiques : la réfrigération, la climatisation, le refroidissement de processus industriels (chimie, pharmacie, plasturgie), la production d'énergie et la gestion thermique des data centers.

Les 2% restants proviennent des portes en verre isolantes. Enfin, si l'historique des acquisitions internationales se reflète dans la structure du chiffre d’affaires, le groupe conserve un ancrage industriel et décisionnel fort sur son marché domestique.

Pourtant, même cette assise internationale diversifiée n'a pas suffi à protéger le groupe contre les soubresauts du marché. Avant de pouvoir récolter les fruits de sa stratégie actuelle, LU-VE a dû traverser une zone de turbulences ces dernières années.

Un retour de croissance des fondamentaux bien mérité



Si la croissance pointe à nouveau le bout de son nez en ce début d’exercice, les années précédentes ont été marquées par un net recul du chiffre d’affaires. Les résultats de la société ont notamment été plombés en 2022 par l'effondrement de plus de 65% des ventes de pompes à chaleur, provoqué par la fin des subventions en Europe et le ralentissement du marché de la construction.

Cette baisse, bien que pénalisante pour la visibilité du groupe, s’apparente davantage à un retour à la normale qu’à un réel retournement de tendance. L’euphorie post-Covid avait en effet propulsé le chiffre d'affaires à des sommets inégalés depuis. Pour y faire face, un plan d’urgence a été déployé : automatisation des lignes, rationalisation des processus industriels, fusion des filiales italiennes et gel des embauches. Résultat ? La rentabilité est de retour, même si le chiffre d’affaires n’a pas encore retrouvé son niveau de 2022.

Si cette discipline financière a stabilisé le navire, c'est une décision stratégique majeur qui vient aujourd'hui propulser le groupe dans une nouvelle dimension.

Le virage des data centers

Déjà familière de cette infrastructure, LU-VE a su s'adapter à l'explosion de la demande. Premièrement avec la signature d'un contrat historique fin avril portant sur la fourniture pluriannuelle à l’échelle mondiale de solutions de refroidissement pour les datacenters d’un hyperscaler Ce contrat d’une valeur de plus de 100 MEUR a instantanément propulsé la société italienne au rang de n°1 du segment.

S’en est suivie la finalisation de l’agrandissement de l’usine de Jacksonville au Texas qui a permis d’ajouter 20 000 m2 au 10 000 m2 déjà existants L’objectif est double, continuer l’expansion des activités et répondre aux futurs besoins de production sur le sol américain. “Le marché américain représente une zone de développement stratégique. L'agrandissement de la nouvelle usine au Texas est une étape importante de notre parcours de croissance internationale”, “étape fondamentale pour servir un segment à haut contenu technologique tel que celui des centres de données” explique le fils du fondateur actuellement pdg, Matteo Liberali.

Cet élan sur le marché des data centers n'est pas un exploit isolé, mais le prolongement d'un début d'année déjà salué par le marché.

Un premier trimestre parfaitement exécuté

Il faut le souligner, le premier trimestre a grandement participé à mettre en lumière la société. Le chiffre d'affaires est en hausse de 13,4% et l’EBITDA de 16,9% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bilan s’allège avec une baisse de la dette de plus de 12%. Cette croissance est portée par l’équipement refroidi par air dont les ventes ont bondi de 25%, le segment des échangeurs de chaleur progresse lui aussi de 4,7%; point de vigilance sur la vente de portes en verre qui recule d’environ 16%.

En tête d’affiche, le refroidissement industriel explose avec une croissance de 62,5% suivi par l’air conditionné à 40,6%. Ces hausses simultanées s'expliquent par une hausse du volume des ventes, en témoigne le carnet de commandes qui atteint un niveau historique de 301 MEUR (+43% en glissement annuel). Il faut ajouter à cela une légère progression de la rentabilité de 50 points de base par rapport au premier trimestre 2025.

La croissance est de retour, et le marché l’a parfaitement intégré, comme en témoigne la récente explosion du titre. Cette progression a propulsé les niveaux de valorisation bien au-dessus de leur moyenne historique. Le PER pour 2026 s’établit désormais à 31,6x, un ratio nettement supérieur à celui du leader mondial du secteur, Alfa Laval, qui s'affiche à 25,1x.

Pour autant, le consensus reste à l'achat, même si l’objectif de cours est quasiment atteint. Le récent re-rating semble en effet avoir déjà intégré la majeure partie des catalyseurs de croissance, ce qui laisse peu de marge de manœuvre au groupe. Reste à savoir si le reste de l’année confirmera la tendance du premier trimestre. À défaut, la confiance des investisseurs pourrait s'effriter.