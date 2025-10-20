(Zonebourse avec Reuters) À peine nommé à la tête de Kering, Luca de Meo n'a pas tardé à imprimer sa marque. En moins de deux mois, le nouveau directeur général a bouclé un accord stratégique avec L'Oréal, mettant fin à l'aventure de Kering dans les cosmétiques, une rupture nette avec la stratégie de diversification engagée par son prédécesseur, François-Henri Pinault.

Des discussions préliminaires entre Kering et L'Oréal avaient démarré au printemps, avant même la nomination officielle de de Meo. Mais, selon plusieurs sources proches du dossier, c’est l’arrivée de l’ancien patron de Renault, en septembre, qui a accéléré le rythme des négociations.

Une autre pression pesait sur la table : le groupe espagnol Puig, coté à Madrid, avait également approché Kering pour racheter ses activités beauté. "Puig a tenté de se positionner au cours des deux derniers mois, mais il s’agissait d’un montage très différent", confie une source. En fin de compte, de Meo a tranché en faveur de l’offre plus simple et mieux financée de L’Oréal.

Des logiques d’influence à la française

Le rapprochement entre les deux groupes repose aussi sur des relations personnelles tissées de longue date dans les cercles dirigeants français. François-Henri Pinault, bien qu’il ait quitté la direction générale de Kering, conserve la présidence du groupe. Il entretient des liens étroits avec le PDG de L’Oréal, Nicolas Hieronimus, et son président Jean-Paul Agon, une relation forgée depuis l’accord de licence beauté pour Yves Saint Laurent signé en 2008.

"Hieronimus et de Meo se sont très bien entendus dès le début", confie une source. "La direction des deux groupes a passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines."

Un retrait tactique, dicté par la pression financière

Pour Kering, l’enjeu était aussi urgent : alléger un endettement net jugé élevé, qui atteignait 9,5 milliards d’euros à la fin juin. Si les détails financiers n’ont pas été rendus publics, plusieurs sources indiquent que Kering a dû faire des concessions sur le prix pour finaliser rapidement la transaction.

L’Oréal, seul acteur capable de mettre sur la table près de 4 milliards d’euros sans délai, visait surtout un actif stratégique : la licence beauté de Gucci, aujourd’hui détenue par Coty mais qui devrait expirer d’ici 2028. Le géant français récupère également les licences de Bottega Veneta et Balenciaga, mais c’est bien Gucci qui représentait "le vrai trophée", selon un professionnel du secteur.

Quant à la maison de parfum ultra-luxueuse Creed, rachetée par Kering pour 3,5 milliards d’euros il y a à peine deux ans, elle n’intéressait pas L’Oréal, mais elle faisait partie de la dot, selon une source : "Kering possédait un actif surévalué. L’Oréal n’en voulait pas, mais a pris le tout pour obtenir Gucci."

Une opération défensive mais bien négociée

Pour Luca de Meo, l’opération est saluée comme un mouvement tactique habile. Il a d’ailleurs déclaré au Financial Times vouloir conclure d’autres accords dans un avenir proche et n’a pas exclu une cession de la division lunetterie de Kering.

Mais pour Kering dans son ensemble, la cession marque un recul stratégique. Le groupe abandonne une activité qu’il avait mis des années à construire, dans l’espoir de compenser la dépendance croissante à une marque Gucci en perte de vitesse.

Un retrait assumé, orchestré avec célérité, mais qui reflète aussi la pression grandissante sur un empire du luxe en quête de relance.