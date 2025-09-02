Voici notre commentaire pour le mois d'août concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/08/2025







L'année 2025 se déroule très bien puisque notre fonds affiche une performance YTD de 29,51% jusqu'au 31 août 2025 contre 10,87% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600, soit une surperformance de 18,65%.

Au mois d'août, le fonds a réalisé une hausse de 1,77% contre une hausse plus modeste de 0,94% pour l'indice de référence. Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap avec 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys.

Les principaux contributeurs à la performance en août ont été Fresnillo, JDE Peet's, Pan African Resources, Banca Mediolanum, SOL. Les plus grands destructeurs de performance ont été Friedrich Vorwerk Group, Sage Group, Engie, Ionos Group, Fielmann Group. Les cinq plus grandes positions étant Fresnillo, Ionos, Faes Farma, ALK-Abello et Diploma.

Notre fonds comporte toujours 45 lignes relativement équipondérées. Nous surexposons les secteurs de la technologie, des services financiers et des valeurs industrielles. Nous sommes fortement pondérés sur l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Notre fonds 100% européen très diversifié résiste bien aux vents contraires macro-économiques.