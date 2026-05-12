Voici notre commentaire pour le mois d'avril concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 30/04/2026





Notre fonds affiche une performance YTD de 5,55% jusqu'au 30 avril 2026 contre 4,31% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600, soit une surperformance de 1,23%.



Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap (3e meilleur sur 427 fonds de sa catégorie sur 10 ans) avec 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys et figure dans le premier décile de performance sur 6 mois, YTD, 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans et 10 ans. Ce classement résonne avec la performance annualisée de 18,06% du fonds ces trois dernières années pour une volatilité de 14,52%, un ratio de Sharpe de 1,04.



Les principaux contributeurs à la performance en avril ont été Diploma, Nordnet, ACS, ABB et Technogym. Les plus grands destructeurs de performance ont été Banco BPM, Iberdrola, Orion,, ALK-Abello et Maire. Les cinq plus grandes positions étant Maire, ABB, GTT, ALK-Abello et ACS.



Les marchés actions ont nettement repris de la hauteur depuis la fin mars, avec de nouveaux plus hauts historiques aux États-Unis et sur plusieurs marchés émergents. Ce mouvement a été alimenté par une combinaison favorable à court terme : l'espoir d'une désescalade autour du détroit d'Ormuz, le reflux ponctuel du pétrole et une saison de résultats du premier trimestre globalement solide.



Le rebond des actions doit toutefois être interprété avec prudence. La détente géopolitique ne signifie pas un retour complet à la normale. La circulation dans le Golfe reste perturbée, les négociations demeurent fragiles et le pétrole continue de dicter le tempo des marchés. Chaque signe d'apaisement provoque un regain d'appétit pour le risque, tandis que chaque tension ravive les craintes inflationnistes. Dans ce cadre, le marché actions évolue dans un équilibre fragile : les investisseurs acceptent de revenir sur le risque, mais restent très sensibles aux nouvelles sur l'énergie et aux prévisions des entreprises.



Le choc pétrolier modifie les perspectives macroéconomiques. Même en cas de reprise progressive des exportations énergétiques du Golfe, l'économie mondiale resterait pénalisée par une perte d'environ 1 milliard de barils de pétrole. Cette contrainte devrait peser sur la croissance en 2026 tout en maintenant l'inflation à un niveau plus élevé, notamment en Europe et en Asie. Pour les entreprises, cela signifie des coûts de transport plus élevés, des chaînes d'approvisionnement plus vulnérables et une pression accrue sur les marges. Les valeurs les plus cycliques, industrielles ou dépendantes de la consommation finale restent donc exposées à un risque de révision des attentes.



Les banques centrales se retrouvent dans une position délicate. Une croissance moins dynamique plaiderait normalement pour un assouplissement monétaire, mais la hausse de l'énergie limite leur marge de manoeuvre. La Réserve fédérale et la BCE devraient donc maintenir une posture prudente. Ce statu quo prive les marchés actions d'un soutien monétaire clair, ce qui rend la progression des indices plus dépendante des bénéfices des entreprises que des anticipations de baisse des taux.



La divergence entre les États-Unis et l'Europe s'est renforcée. Les indices américains profitent davantage du poids des valeurs technologiques, des semi-conducteurs, du cloud, des logiciels et des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Cette composition sectorielle leur permet de mieux résister à un environnement de croissance plus incertaine. L'Europe, plus exposée aux secteurs cycliques, industriels, financiers et énergivores, reste plus vulnérable à la hausse des matières premières et au ralentissement du commerce mondial.



Le marché actions est donc devenu plus sélectif. Les investisseurs privilégient les sociétés capables de confirmer leur croissance, de préserver leurs marges et de démontrer un pouvoir de fixation des prix. Les publications du premier trimestre 2026 ont globalement rassuré, ce qui a permis au rebond de se prolonger. Mais les réactions de marché restent très tranchées : les entreprises offrant de la visibilité sont récompensées, tandis que celles dont les perspectives apparaissent fragiles sont rapidement sanctionnées.



La thématique de l'intelligence artificielle a repris le leadership à la fin avril et au début mai. Les investisseurs sont revenus sur les bénéficiaires directs et indirects du cycle d'investissement numérique : grandes plateformes technologiques, semi-conducteurs, logiciels, services cloud, équipements pour data centers et infrastructures électriques. Cette dynamique explique en grande partie la résilience des marchés américains. Elle s'étend aussi à certains segments industriels liés à l'électrification et aux besoins énergétiques des infrastructures numériques.



Cette vigueur du thème IA ne doit pas masquer le risque de valorisation. Les marchés paient déjà des anticipations de croissance élevées, ce qui rend les cours vulnérables à la moindre déception. La poursuite de la hausse dépendra donc de la capacité des entreprises à transformer les investissements massifs dans l'IA en croissance bénéficiaire durable.