Commentaire Europa One - Décembre 2025

Voici notre commentaire pour le mois de décembre et l'ensemble de l'année 2025 concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/12/2025 L'année 2025 fût un nouveau grand cru pour notre fonds Europa One avec une performance de 41,22% contre 19,80% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600 NR, soit une surperformance de 21,42 points. Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap avec 5 étoiles Morningstar et 5

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs.

Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.