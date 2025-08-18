Voici notre commentaire pour le mois de juillet concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/07/2025







L'année 2025 se déroule très bien puisque notre fonds affiche une performance de 27,26% jusqu'au 31 juillet 2025 contre 9,83% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600, soit une surperformance de +17,43%.

Au mois de juillet, le fonds a réalisé une hausse de 2,96% contre une hausse plus modeste de 0,97% pour l'indice de référence. Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap avec 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys.

Les principaux contributeurs à la performance en juillet ont été Pan African Resources, Banco de Sabadell, Swissquote, Nordex et Friedrich Vorwerk. Les plus grands destructeurs de performance ont été Deutsche Borse, Swedish Orphan Biovitrum, Iberdrola, Renault et Dassault Aviation. Les cinq plus grandes positions étant Fresnillo, Ionos, Faes Farma, ALK-Abello et Diploma.

Au mois de juillet, nous avons ajouté de nouvelles valeurs : Volkswagen, Renault, Nordex, Orange, SOL, TUI, Tecnicas Reunidas, Intesa Sanpaolo et JDE Peet's. Nous avons sorti Zurich Insurance, Deutsche Telekom, Zalando, H. Lundbeck, Logista, Hermès, Sanlorenzo, Royal KPN et ASML. Notre fonds comporte toujours 45 lignes relativement équipondérées. Nous surexposons les secteurs de la technologie, des services financiers et des valeurs industrielles. Nous sommes fortement pondérés sur l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Au mois de juillet, l'accord commercial signé entre l'Europe et Washington a été perçu comme défavorable, les États-Unis imposant un tarif uniforme de 15% sur la plupart des exportations européennes, en échange d'engagements massifs de l'UE à importer de l'énergie américaine et à investir outre-Atlantique ; malgré ce contexte, les indicateurs conjoncturels s'améliorent avec un PMI manufacturier en hausse à 49,8 et une inflation stable à 2%, ce qui pousse Christine Lagarde à évoquer une pause monétaire. Aux États-Unis, les résultats solides des géants technologiques ont ravivé l'appétit des particuliers pour le marché, mais l'économie montre des signes de ralentissement avec un ISM manufacturier à 48 et des créations d'emplois décevantes.

Notre fonds 100% européen très diversifié résiste bien aux vents contraires macro-économiques et est particulièrement bien positionné face aux tumultes sur les droits de douane imposés par l'administration Trump.