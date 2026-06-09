Voici notre commentaire pour le mois de mai concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/05/2026







Notre fonds affiche une performance YTD de 8,49% jusqu'au 31 mai 2026 contre 7,47% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600, soit une surperformance de 1,02%.

Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap (5e meilleur sur 429 fonds de sa catégorie sur 10 ans) avec 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys et figure dans le premier décile de performance sur 6 mois, YTD, 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans et 10 ans. Ce classement résonne avec la performance annualisée de 20,59% du fonds ces trois dernières années pour une volatilité de 14,52%, un ratio de Sharpe de 1,21.

Les principaux contributeurs à la performance en mai ont été OVH, Auto1 et Indra Sistemas. Les plus grands destructeurs de performance ont été Nordex, Technogym et Tecnicas Reunidas . Les cinq plus grandes positions étant Auto1, Alk-Abello, Kitron, ASML et ABB.

Le mois de mai aura été marqué par un contraste net entre la progression des marchés mondiaux et la fragilisation du cadre macroéconomique. Pour les investisseurs européens, la fermeture du détroit d'Ormuz a constitué le principal facteur de risque, en ravivant les tensions sur le pétrole, les craintes d'inflation et les inquiétudes sur les chaînes d'approvisionnement. Les places européennes ont ainsi évolué de manière heurtée, alternant rebonds et replis au gré des signaux diplomatiques venus du Moyen-Orient.

Cette pression énergétique a directement pesé sur les anticipations monétaires. La Banque centrale européenne et la Banque d?Angleterre sont désormais attendues en hausse de taux cette année, chacune à une reprise, tandis que les Fed Funds devraient rester stables en 2026. Cette divergence constitue un soutien modéré pour l'euro, mais elle rappelle surtout que l'Europe reste plus exposée aux chocs d'approvisionnement et à la remontée des coûts de production.

Sur les marchés actions, Wall Street a continué de dominer, portée par l'intelligence artificielle et les valeurs technologiques. En Europe, cette dynamique a moins profité aux indices, davantage freinés par l'énergie, les taux et la volatilité géopolitique.

Les opportunités européennes se sont plutôt concentrées sur les matières premières. Les métaux industriels ont bénéficié de la demande liée à la technologie et à la défense, ainsi que des perturbations d'approvisionnement dans le Golfe. L'aluminium et le cuivre restent proches de leurs plus hauts de l'année, ce qui soutient les valeurs minières diversifiées européennes, sur lesquelles l'opinion demeure positive.

Mai laisse donc l'image d'un marché européen prudent, encore dépendant des développements géopolitiques, mais soutenu par certaines thématiques industrielles. L'optimisme mondial reste porté par l'IA, mais la forte hausse des semi-conducteurs appelle à la sélectivité.