Commentaire Europa One - Novembre 2025

Voici notre commentaire pour le mois de novembre concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 30/11/2025

En savoir plus S'inscrire aux actualités

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs.

Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.