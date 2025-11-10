Voici notre commentaire pour le mois d'octobre concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/10/2025







L'année 2025 se déroule très bien puisque notre fonds affiche une performance YTD de 36,25% jusqu'au 31 octobre 2025 contre 15,44% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600, soit une surperformance de 20,81%.

Au mois d'octobre, le fonds a réalisé une hausse de 2,55%, en ligne avec son indice de référence (2,56%). Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap avec 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys. Ce classement raisonne avec la performance annualisée de 18,07% du fonds ces trois dernières années pour une volatilité de 13,99%, un ratio de Sharpe de 1,08 et un ratio de Sortino de 1,57.

Les principaux contributeurs à la performance en octobre ont été Kitron, Indra Sistemas, Nordex, Tecnicas Reunidas, Argenx. Les plus grands destructeurs de performance ont été Ionos, NewPrinces, Technip Energies, Swissquote et Fielmann. Les cinq plus grandes positions étant Fresnillo, Ionos, Faes Farma, Alk-Abello et Diploma.

Le mois d'octobre a été favorable aux marchés actions mondiaux. En Europe, le STOXX 600 a progressé de 2,56%, soutenu par un redressement de l'activité : le PMI composite de la zone euro s'est établi à 52,2, tiré par les services. La BCE a maintenu ses taux inchangés, tandis que les marchés anticipent encore une possible baisse d'ici un an. La consommation reste solide, portée par un fort niveau d'épargne, même si l'industrie demeure sous pression face aux tensions commerciales.

En Europe, la dégradation de la note française à A+ et la crise politique n'ont pas ébranlé la confiance des investisseurs, le spread OAT-Bund se resserrant à 80 points. Les obligations en euros ont également progressé d'environ 0,8%. Dans l'ensemble, octobre a confirmé l'appétit pour le risque dans un climat monétaire plus souple et une économie mondiale en voie de stabilisation.

Notre fonds comporte toujours 45 lignes relativement équipondérées. Nous n'avons effectué aucun arbitrage au cours du mois précédent. Nous surexposons les secteurs de la technologie, des services financiers et des valeurs industrielles. Nous sommes fortement pondérés sur l'Allemagne et le Royaume-Uni.