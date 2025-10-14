Voici notre commentaire pour le mois de septembre concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

L'année 2025 se déroule très bien puisque notre fonds affiche une performance YTD de 32,85% jusqu'au 30 septembre 2025 contre 12,55% pour notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600, soit une surperformance de 20,30%.

Au mois de septembre, le fonds a réalisé une hausse de 2,58% contre une hausse plus modeste de 1,52% pour l'indice de référence. Le fonds se classe parmi les meilleurs OPCVM de sa catégorie Actions Europe Flex Cap avec 5 étoiles Morningstar et 4 étoiles Quantalys.

Les principaux contributeurs à la performance en septembre ont été Pan African Resources, Fresnillo, Tecnicas Reunidas, Friedrich Vorwerk et Prosus. Les plus grands destructeurs de performance ont été Tui, Euronext, Volkswagen, Coca-Cola Hellenic et Kitron. Les cinq plus grandes positions étant Fresnillo, Ionos group, Faes Farma, Alk-Abello et Diploma.

Notre fonds comporte toujours 45 lignes relativement équipondérées. Nos dernières entrées sur le mois ont été ABB, NewPrinces, Fincantieri, ArgenX et Kitron. Nos dernières sorties sur le mois ont été Fagron, Deutsche Börse, Hannover, Nexans et JDE Peet's. Nous surexposons les secteurs de la technologie, des services financiers et des valeurs industrielles. Nous sommes fortement pondérés sur l'Allemagne et le Royaume-Uni.

La conjoncture économique mondiale reste hésitante, marquée par une activité qui ralentit en Europe et des signaux contradictoires aux États-Unis. Sur le Vieux Continent, les indicateurs avancés confirment une perte de vitesse : le PMI composite recule à 51,2, signe d?une croissance encore positive mais fragilisée. Le secteur manufacturier, retombé à 49,5, replonge en zone de contraction, tandis que les services demeurent légèrement expansifs. En Allemagne, la dynamique industrielle tarde à se réenclencher : les effets du plan de relance devraient se matérialiser bien plus tard que prévu, vers la fin de l'année prochaine. En France, la situation reste tendue, avec une instabilité politique persistante qui continue de peser sur la confiance des investisseurs. Face à ce contexte, la BCE adopte une posture prudente et devrait maintenir le statu quo monétaire dans les prochains mois. Notre fonds 100% européen très diversifié résiste bien aux vents contraires macro-économiques.