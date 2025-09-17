Les négociations entre Séoul et Washington tournent au ralenti. En cause : la vulnérabilité du marché des changes sud-coréen, incapable d'absorber les énormes flux financiers liés à la création d'un fonds d'investissement bilatéral de 350 MdsUSD.

Le Japon a accepté un accord massif avec les États-Unis, en s’engageant à transférer rapidement les fonds nécessaires aux projets choisis par Washington. En contrepartie, les flux générés seront partagés avant de basculer très largement en faveur des Américains. La Corée du Sud, elle, hésite. Le problème n’est pas seulement politique mais structurel : le marché des changes coréen est tout simplement trop exigu pour supporter un tel choc. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a d’ailleurs rappelé qu’aucune flexibilité n’était envisageable : "Les Japonais ont signé. Les Coréens acceptent ce deal ou paient les tarifs. Noir ou blanc."

Un marché trop étroit pour un fonds colossal

En 2022, les transactions quotidiennes en won atteignaient 142 MdsUSD, soit une goutte d’eau à l’échelle mondiale (2% du marché), contre 1 250 MdsUSD pour le yen, qui représente à lui seul 17% des échanges internationaux. Cette différence de profondeur explique pourquoi le yen peut absorber des flux massifs sans vaciller, contrairement au won. D’après les calculs de Citi, un tel accord générerait chaque année une demande supplémentaire en dollars d’environ 100 MdsUSD entre 2026 et 2028. Une pression insoutenable pour une monnaie déjà chahutée, qui avait touché fin 2023 son plus bas niveau depuis 15 ans.

La charge est d’autant plus lourde que le fonds de pension national sud-coréen doit déjà se procurer environ 40 MdsUSD par an pour financer ses investissements à l’étranger, pesant sur le won. À cela s’ajoute la taille réduite de l’économie sud-coréenne par rapport à celle du Japon. Séoul a dégagé un excédent courant de 99 MdsUSD en 2024, contre près de 200 MdsUSD pour Tokyo, et dispose de réserves de change limitées à 416 MdsUSD, loin derrière les 1 300 MdsUSD détenus par la Banque du Japon. Autant d’éléments qui soulignent le manque de marge de manœuvre de la Corée.

Vers un filet de sécurité via une ligne de swap ?

Pour contourner l’obstacle, Séoul espère obtenir de la Réserve fédérale américaine une ligne de swap permanente en USD, similaire à celle dont bénéficie déjà Tokyo. En 2020, la Corée du Sud avait eu accès temporairement à un filet de sécurité de 60 MdsUSD lors de la crise du Covid-19, mais celui-ci a expiré fin 2021. Aujourd’hui, un tel dispositif apparaît indispensable pour rassurer les marchés et stabiliser le won.

Les lignes permanentes de la Fed ne concernent pour l’heure que le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, l’Union européenne et la Suisse. Sans un soutien comparable, Séoul risque de se retrouver dans une impasse : soit renoncer à l’accord commercial, soit l’accepter au prix d’une forte instabilité monétaire.