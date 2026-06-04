Commerzbank conteste la participation revendiquée par UniCredit
Commerzbank gagne 1,7% à 37 EUR à Francfort alors que l'établissement bancaire allemand vient contester la montée à son capital revendiquée, un peu plus tôt dans la semaine, par son pair italien UniCredit dans le cadre de son offre publique d'achat.
Selon Commerzbank, les chiffres les plus récents communiqués par UniCredit "sont trompeurs sans explications justificatrices et suscitent des soupçons d'actions qui donnent une fausse impression d'une position artificiellement gonflée qui doit être examinée".
Il estime que son pair italien confond pêle-mêle des actions détenues directement, des actions offertes, des positions dérivées et d'autres formes d'exposition économique, des catégories fondamentalement différentes, qui "semblent inclure le double comptage et ne doivent pas être considérées comme interchangeables".
"Selon les propres déclarations d'UniCredit, environ 27% des actions Commerzbank sont actuellement détenues directement. Les positions restantes rapportées concernent principalement des actions apportées et des instruments dérivés", précise-t-il.
Selon les données disponibles de Commerzbank, les 7,58% d'actions apportées à l'offre d'après UniCredit sont en grande partie directement ou indirectement liés aux contreparties dérivées d'UniCredit, et non à des investisseurs indépendants.
Commerzbank a demandé à la BaFin d'examiner la question, et recommande donc de "ne pas tirer de conclusions définitives sur la propriété ou le soutien des actionnaires tant que les faits ne sont pas pleinement évalués".
Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail et banque privée (57,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ;
- banque de marché et d'investissement (32%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ;
- autres (10,8%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc.
A fin 2024, le groupe gère 440,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 310,9 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.