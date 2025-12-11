Commerzbank prend près de 2% à Francfort sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui confirme son opinion "surperformance" sur le titre de la banque allemande avec un objectif de cours porté de 35 à 39,5 euros.
"Au terme d'une 1ère année convaincante de son plan stratégique moyen terme", le bureau d'études rehausse de 3% en moyenne ses estimations 2026-28 et voit "de quoi justifier encore du potentiel de rerating même après la forte performance boursière du titre".
"A cela s'ajoute le maintien indéniable d'une dimension spéculative M&A associée à l'investissement d'Unicredit (et à sa possible offensive à terme), autre facteur de soutien du titre à court terme", poursuit l'analyste en charge du dossier.
Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail et banque privée (57,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ;
- banque de marché et d'investissement (32%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ;
- autres (10,8%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc.
A fin 2024, le groupe gère 440,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 310,9 MdsEUR d'encours de crédits.