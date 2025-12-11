Commerzbank dans le vert, un analyste en soutien

Commerzbank prend près de 2% à Francfort sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui confirme son opinion "surperformance" sur le titre de la banque allemande avec un objectif de cours porté de 35 à 39,5 euros.



"Au terme d'une 1ère année convaincante de son plan stratégique moyen terme", le bureau d'études rehausse de 3% en moyenne ses estimations 2026-28 et voit "de quoi justifier encore du potentiel de rerating même après la forte performance boursière du titre".



"A cela s'ajoute le maintien indéniable d'une dimension spéculative M&A associée à l'investissement d'Unicredit (et à sa possible offensive à terme), autre facteur de soutien du titre à court terme", poursuit l'analyste en charge du dossier.