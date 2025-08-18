Commerzbank : Deutsche Bank dégrade sa recommandation

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Commerzbank à 'conserver' contre 'acheter' précédemment, invoquant des questions liés à la valorisation.



'Nous restons confiants, d'un point de vie fondamental, dans le profil de Commerzbank, au vu de l'amélioration de sa rentabilité en hausse, de son retour de capital attractif et bientôt des effets positifs du plan de relance allemand', explique le bureau d'études dans une note diffusée dans la matinée.



'Mais, après avoir triplé en un an, l'action se paie désormais avec une prime de 20% à 42% par rapport au reste du secteur, même sur la base de nos prévisions plus optimistes que celles du consensus', souligne l'analyste.



Son objectif de cours est cependant relevé de 33 à 35 euros.