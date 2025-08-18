Commerzbank : Deutsche Bank dégrade son conseil mais relève sa cible

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Commerzbank à 'conserver' contre 'acheter' précédemment, invoquant des questions liés à la valorisation, tout en relevant sa cible de 33 à 35 euros.



'Nous restons confiants, d'un point de vie fondamental, dans le profil de Commerzbank, au vu de l'amélioration de sa rentabilité en hausse, de son retour de capital attractif et bientôt des effets positifs du plan de relance allemand', explique le bureau d'études dans une note diffusée dans la matinée.7



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 18x avec un rendement de plus de 2%.