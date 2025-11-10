Commerzbank en tête du DAX grâce à un relèvement d'analyste

Le titre Commerzbank signe de loin la plus forte hausse de l'indice DAX lundi à la Bourse de Francfort, soutenu par un relèvement à l'achat des analystes de Deutsche Bank, qui voient la rentabilité de l'établissement allemand continuer à s'améliorer.



Dans une note de recherche, le bureau d'études se dit encouragé par l'évolution du produit net d'intérêts de l'institution ainsi que par ses prévision qui se révèlent selon lui prudentes mais encourageantes, ouvrant la voie à une solide rentabilité (ROTE) de 15% d'ici 2028 accompagnée d'un accroissement du retour aux actionnaires, notamment via des rachats d'actions.



Deutsche Bank revoit par conséquent ses prévisions de résultats à la hausse, pour les porter bien au-dessus de celles du marché, anticipant une croissance du BPA de 27% par an, soit la meilleure performance du secteur alors que le titre se négocie encore à un multiple de valorisation raisonnable (PER de 8,2x pour 2027).



L'analyste ajoute que l'opportunité de croissance liée au programme de relance économique en Allemagne lui semble encore peu valorisée par le marché, ce qui le conduit à conseiller l'achat sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 37 euros.



Peu avant la clôture, l'action Commerzbank s'adjugeait plus de 5%.