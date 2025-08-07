Commerzbank : objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Commerzbank avec un objectif de cours porté de 27 à 34 euros, conforté par un 'opérationnel underlying bien orienté au premier semestre et l'amélioration des guidances 2025 (avec une crédibilité accrue à moyen terme)'.



Le bureau d'études révise ses anticipations de résultat net (+7% en moyenne sur 2025-28) ainsi que son CoE (environ 11%) pour la banque allemande, et surtout prend davantage en compte le potentiel de retour à l'actionnaire.



'La valorisation reste intéressante compte tenu des fondamentaux solides et des perspectives (rentabilité, distribution de capital)', ajoute l'analyste, pointant notamment un total return moyen de l'ordre de 12% sur 2025-28, contre environ 7% pour le secteur.