Commerzbank pointe un prix décoté proposé par UniCredit pour son offre
Réagissant à la publication par UniCredit de son document d'offre publique non sollicitée, Commerzbank souligne que le prix proposé implique une décote par rapport au cours de clôture de la veille de son action.
Conformément aux conditions annoncées le 16 mars, l'établissement italien propose toujours 0,485 action UniCredit par action Commerzbank, soit environ 31,07 EUR par action sur la base du cours de clôture de 64,06 EUR du titre UniCredit au 4 mai.
"Le prix de l'offre implicite représente une décote de 8,7% par rapport au cours de clôture de la veille de Commerzbank de 34,02 EUR", souligne la banque allemande, qui doit par ailleurs présenter ses résultats trimestriels ce vendredi.
Le directoire et le conseil de surveillance de Commerzbank examineront le document de l'offre et publieront leur avis motivé conformément à l'article 27 de la loi allemande sur l'acquisition et la prise de contrôle de titres.
Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail et banque privée (57,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ;
- banque de marché et d'investissement (32%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ;
- autres (10,8%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc.
A fin 2024, le groupe gère 440,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 310,9 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.