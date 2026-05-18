Commerzbank rejette l'offre d'UniCredit

Les instances dirigeantes de Commerzbank ont publié leur déclaration motivée conjointe concernant l'offre publique d'achat volontaire sous la forme d'une offre d'échange d'UniCredit, conseillant aux actionnaires de ne pas y apporter leurs titres.

Après un examen attentif du document d'offre daté du 5 mai, elles concluent que la banque italienne n'offre pas aux actionnaires de Commerzbank une prime adéquate et n'a pas présenté de plan stratégique cohérent et crédible pour un rapprochement.



Selon elles, la valeur d'offre implicite de 34,56 EUR s'est de nouveau montrée inférieure au dernier cours de clôture de Commerzbank, de 36,48 EUR, alors que les analystes indépendants estiment déjà l'objectif de cours médian à environ 41,50 EUR.



Outre la valorisation jugée inadéquate, le directoire et le conseil de surveillance du groupe allemand considèrent aussi que le plan de rapprochement d'UniCredit "est vague et comporte des risques considérables".



"Des risques considérables dans l'offre d'UniCredit"



"UniCredit évalue de manière inexacte les pertes de revenus, le potentiel d'économies, les coûts de restructuration ainsi que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre ses mesures prévues", précisent-ils, pointant en outre un manque de confiance entre les parties prenantes.



"L'issue de l'offre d'UniCredit est ouverte et incertaine pour les actionnaires de Commerzbank : il n'y a aucune clarté quant aux seuils de propriété qui seront finalement atteints et aucune certitude quant à la capacité des synergies promises", poursuivent-ils.



Enfin, selon le directoire et le conseil de surveillance, la mise en oeuvre de leur stratégie "Momentum 2030" offre un potentiel de création de valeur nettement plus grand et plus durable que l'alternative proposée par UniCredit.



Ils ajoutent toutefois qu'ils "resteront ouverts au dialogue si UniCredit est prêt à offrir aux actionnaires une prime attrayante et à s'engager sur un plan qui s'appuie sur les forces du modèle économique et de la stratégie de Commerzbank".