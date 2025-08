Commerzbank : relèvement des objectifs pour 2025

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Commerzbank indique relever ses objectifs pour l'année en cours, pour viser désormais un bénéfice net de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, et non plus de 2,4 milliards.



Cette amélioration des perspectives est principalement attribuable aux revenus nets d'intérêts, que la banque allemande anticipe maintenant aux environs de huit milliards d'euros en 2025, au lieu de 7,8 milliards en hypothèse précédente.



Au premier semestre, Commerzbank a engrangé un bénéfice net en hause de 1% à 1,3 milliard d'euros, malgré des charges de restructuration de 534 millions, et un profit opérationnel en croissance de 23% à un record historique de 2,4 milliards.



Il explique avoir amélioré son coefficient d'exploitation de trois points à 56%, pour des revenus en croissance de 13% à 6,1 milliards d'euros, dont des revenus nets d'intérêts quasi-stables à 4,1 milliards malgré la baisse des taux d'intérêt.