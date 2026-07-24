Le président du conseil de surveillance de Commerzbank, Jens Weidmann, a appelé UniCredit à ouvrir des discussions sur les modalités d'une éventuelle fusion, signe d'un changement de position de la banque allemande. Après des mois d'opposition au projet de rachat lancé par son concurrent italien, Commerzbank semble désormais privilégier des négociations sur les conditions de l'opération.

Ce revirement intervient alors qu'UniCredit a porté sa participation à 48% du capital, lui donnant un poids déterminant lors des prochaines décisions soumises aux actionnaires. Jens Weidmann a reconnu que le rapport de force avait évolué et a estimé nécessaire d'engager des discussions constructives afin de définir les principaux paramètres de l'opération pour les salariés, les actionnaires et les clients. De son côté, le directeur général d'UniCredit, Andrea Orcel, a également appelé au dialogue avec le gouvernement allemand et les représentants du personnel.



Andrea Orcel a toutefois prévenu que, sans accord, Commerzbank devrait commencer à appliquer dès le 1er janvier la stratégie élaborée par UniCredit pour redresser ses performances, faute de quoi la direction pourrait être remplacée. Le conflit entre les deux banques remonte à septembre 2024, lorsque le groupe italien avait acquis une première participation dans Commerzbank, suscitant l'opposition du gouvernement allemand et ouvrant l'un des plus importants bras de fer bancaires en Europe depuis plusieurs décennies.